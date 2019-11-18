Son Dakika Haberleri: Ailesi ile tartışıp, 4'üncü kattan atlayan üniversiteli öldü
Son Dakika Güncel Ailesi ile tartışıp, 4'üncü kattan atlayan üniversiteli öldü - Son Dakika

Ailesi ile tartışıp, 4'üncü kattan atlayan üniversiteli öldü

6 saat önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde, iddiaya göre ailesi ile tartışan üniversite öğrencisi Görkem Ö. (22), 4'üncü kattaki dairenin penceresinden atladı.

Ailesi ile tartışıp, 4'üncü kattan atlayan üniversiteli öldü, System.String[]

AYDIN'ın Söke ilçesinde, iddiaya göre ailesi ile tartışan üniversite öğrencisi Görkem Ö. (22), 4'üncü kattaki dairenin penceresinden atladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Görkem Ö., kurtarılamadı.

Olay, saat 17.30 sıralarında, Yeni Camii Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Görkem Ö., bir süreliğine ailesinin görmek için Aydın'a geldi. İddiaya göre, ailesiyle tartışan Görkem Ö., kendisini odasının penceresinden attı. Metrelerce yüksekten beton zemine düşüp ağır yaralanan Görkem Ö., komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Görkem Ö., doktorların tüm çabasına rağmen, yaşamını yitirdi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadının komşularına terör estirdiği ortaya çıktı
Dilovası Belediye Başkanı Şayir'in maaşı öğrencilere burs oldu Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadının İslam'a ağır hakaretler ettiği ortaya çıktı İçişleri Bakanlığı düzenlemeleri Meclis'e sunuldu! Kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 06:27:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ailesi ile tartışıp, 4'üncü kattan atlayan üniversiteli öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]