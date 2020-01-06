Ailesi ile tartıştı intihara kalkıştı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ailesi ile tartıştı intihara kalkıştı - Son Dakika

Ailesi ile tartıştı intihara kalkıştı

7 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, ailesi ile tartışan kız, 3. kattaki evlerinin balkonundan atladı.

Ailesi ile tartıştı intihara kalkıştı, System.String[]

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, ailesi ile tartışan kız, 3. kattaki evlerinin balkonundan atladı. Hastaneye kaldırılan kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olay, dün gece saatlerinde Lice ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı ailesi ile tartışan N.K. (25) bir anda oturdukları binanın 3. katındaki balkondan kendini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. N.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Lice Devlet Hastanesi'ne ardından da Diyarbakır'a sevk edildi. N.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Polis, Lice, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:12 Kaynak: İHA
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