BÜYÜKÇEKMECE'DE ARDA KURAL'IN OLAYLI GECESİ - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE'DE ARDA KURAL'IN OLAYLI GECESİ

05.08.2022 14:33

Ailesi ile yaşadığı sorunlar nedeni ile 1 aylık uzaklaştırma aldığı öğrenildiHaber-Kamera: Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, - BÜYÜKÇEKMECE'de, sahilde gittiği eğlence yerinde kavgaya karışan oyuncu Arda Kural, güvenlik görevlisi Gökhan Yıldız'a...

Tartıştığı özel güvenlik görevlisine yumruk attı

- Ailesi ile yaşadığı sorunlar nedeni ile 1 aylık uzaklaştırma aldığı öğrenildi

Haber-Kamera: Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, - BÜYÜKÇEKMECE'de, sahilde gittiği eğlence yerinde kavgaya karışan oyuncu Arda Kural, güvenlik görevlisi Gökhan Yıldız'a yumruk attı. Ailesinin de kendilerine karşı darp ve tehditte bulunduğunu iddia ettiği Kural hakkında, evden 1 aylık uzaklaştırma kararının çıkarıldığı öğrenildi.

Olay, gece saatlerine Büyükçekmece Albatros Sahilinde bulunan bir eğlence mekanında  yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanına giden Arda Kural burada henüz bilinmeyen bir nedenle işletmenin personeli ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kural, işletmenin özel güvenlik görevlisi Gökhan Yıldız'a yumruk attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, oyuncuyu ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yıldız'ın, oyuncudan da şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan sözlü tartışma anları, Arda Kural'ın olay yerinden ayrılışı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

KARDEŞİNİ DARBEDİP, ANNESİNİ TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Arda Kural'ın geçtiğimiz günde ailesi ile yaşadığı tartışma nedeni ile polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Anne G.Ç. tehdit edildiği, kardeşi A.K.'nin ise darbedildiği gerekçesi ile karakola başvurdu. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Kural'ın sadece kardeşini darp suçlamasını kabul ettiği, diğerlerini ise reddettiği öğrenildi. Kural hakkında 1 aylık evden uzaklaştırma kararı çıkartıldı.

Görüntü dökümü: -Kural'ın polislerle yürümesi (Cep telefonu)-Kural'ın polis otosuna bindirilmesi (Güvenlik kamerası)-Kural'ın tartışma anları (Güvenlik kamerası)-Kural'ın tartıştığı mekandan çıkması (Güvenlik kamerası)-Olayın yaşandığı işletmeden detay görüntüler-Genel ve detay görüntüler


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE ARDA KURAL'IN OLAYLI GECESİ - Son Dakika

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