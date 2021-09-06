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Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı - Son Dakika

Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı

06.09.2021 13:19

Vitor Pereira'nın gelmesi ile kadro dışı kalan Caner Erkin, Fatih Karagümrük'le her konuda anlaşmaya vardı. Tecrübeli sol bek ve ailesi, İstanbul'da kalmak isteyince Caner, Rizespor'un teklifini geri çevirdi.

Caner Erkin, İstanbul'da top koşturmaya devam edecek. Fatih Karagümrük, Caner ile her konuda anlaşmaya vardı. Başkan Süleyman Hurma, transferde büyük rol oynadı.

Caner Erkin, Fatih Karagümrük'te! Ailesi İstanbul'da kalmak istedi

AİLESİ KALMAK İSTEDİ

Bu transferde büyük etken aile kaynaklı. Caner'in ailesi yaşantısına İstanbul'da devam etmek istiyor. Oyuncu olan eşi Şükran Ovalı'nın da işleri burada.

Caner Erkin, Fatih Karagümrük'te! Ailesi İstanbul'da kalmak istedi

KULÜBEYE RAZIYDI

Caner Erkin, Fenerbahçe'de kalmak için kulübede de oturabileceğini ifade etti. Ancak Vitor Pereira, "Sen sürekli oynayan bir oyuncusun. Yedek kulübesinde oturamazsın. En sağlıklısı ayrılman" cevabını verdi.

Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı

Fatih Karagümrük, Süleyman Hurma, Caner Erkin, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı - Son Dakika Spor


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