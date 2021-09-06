Caner Erkin, İstanbul'da top koşturmaya devam edecek. Fatih Karagümrük, Caner ile her konuda anlaşmaya vardı. Başkan Süleyman Hurma, transferde büyük rol oynadı.
Bu transferde büyük etken aile kaynaklı. Caner'in ailesi yaşantısına İstanbul'da devam etmek istiyor. Oyuncu olan eşi Şükran Ovalı'nın da işleri burada.
Caner Erkin, Fenerbahçe'de kalmak için kulübede de oturabileceğini ifade etti. Ancak Vitor Pereira, "Sen sürekli oynayan bir oyuncusun. Yedek kulübesinde oturamazsın. En sağlıklısı ayrılman" cevabını verdi.
Son Dakika › Spor › Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı - Son Dakika Spor