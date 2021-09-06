Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı

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Caner Erkin, İstanbul'da top koşturmaya devam edecek. Fatih Karagümrük, Caner ile her konuda anlaşmaya vardı. Başkan Süleyman Hurma, transferde büyük rol oynadı.

AİLESİ KALMAK İSTEDİ

Bu transferde büyük etken aile kaynaklı. Caner'in ailesi yaşantısına İstanbul'da devam etmek istiyor. Oyuncu olan eşi Şükran Ovalı'nın da işleri burada.

KULÜBEYE RAZIYDI

Caner Erkin, Fenerbahçe'de kalmak için kulübede de oturabileceğini ifade etti. Ancak Vitor Pereira, "Sen sürekli oynayan bir oyuncusun. Yedek kulübesinde oturamazsın. En sağlıklısı ayrılman" cevabını verdi.