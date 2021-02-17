Son dakika haberi! Ailesi katledilen babanın komşuları ve arkadaşları konuştu - Son Dakika

- Ailesi katledilen babanın komşuları ve arkadaşları konuştu

İlkay Tokkal'ın arkadaşı Erkan Küçük:

"Sürekli ailecek görüşüyorduk, yüksek sesle dahi konuşan bir insan değildi"

İlkay Tokkal'ın komşusu Ahmet Gevrek:

"Ölü bulunmadan 1 gün önce gördük, çocuğuyla birlikte tablet almaya geldiler"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de İlkay-Emel Tokkal çifti ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk Tokkal'ın ölümünün acısı sürerken, babanın esnaf komşuları ve arkadaşları yaşadıkları üzüntüyü anlattılar. İlkay Tokkal'ın komşusu Ahmet Gevrek, "Herkesle arası iyiydi. En son evlerinde ölü bulunmadan 1 gün önce gördük. Akşam çocuğuyla birlikte tablet almaya geldiler. Birlikte çay içtik, sonra evine gitti ve ertesi gün dükkanı açılmadı" dedi.

Eskişehir'de Tokkal ailesinin cansız bedenleri dün akşam saatlerinde evlerinde bulundu. Baba İlkay Tokkal'ın komşu esnafı ve arkadaşları olaya dair konuştu. İlkay Tokkal'ın çevresindekiler tarafından sevildiğini, kimseyle bir husumetinin bulunmadığını söyleyen arkadaşları olayı öğrenince şoke olduklarını ve çok üzüldüklerini söyledi. Aile üyelerinin cansız bedenleri bulunmadan bir gün önce baba Tokkal, küçük oğlu Ali Doruk'a dokunmatik tablet almak için esnaf komşusu Ahmet Gevrek'in dükkanına geldi. O gün hakkında konuşan Gevrek, yaklaşık 4 yıldır komşu olduklarını ve böyle bir olayın yaşanacağına imkan dahi vermediklerini söyledi.

"1 gün önce gördük"

Tokkal'ın Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki işyerinin komşularından olan telefoncu Ahmet Gevrek ve başka bir dükkan sahibi Garip Buğdaycı, İlkay Tokkal ve ailesinin herkesçe çok sevildiğini belirtti. Olayın şüphelilerinden biri olan ve İlkay Tokkal'ın eski eşinden oğlu Buğra Can Tokkal hakkında da konuşan Ahmet Gevrek ve Garip Buğdaycı, "İlkay 3-4 yıldır bizim komşumuz. Sadece bizimle değil çevresiyle de bir problem yaşadığına burada şahit olmadık. Şok olduk duyunca. Böyle bir olayın bekleneceği birisi değildi. Herkesle arası iyiydi. En son evlerinde ölü bulunmadan 1 gün önce gördük. Akşam çocuğuyla birlikte tablet almaya geldiler. Çay falan içtik birlikte. Sonra evine gitti ve ertesi gün dükkanı açılmadı. Eski ortağı geldi ulaşamadığını söyledi. Özel işleri vardır diye düşündük biz. Polis ve çilingirle gidip kapıyı açtırmışlar. Kötü görüntüyle karşılaşmışlar. Çok severdik biz kendisini, çok üzgünüz. Sürekli görüşürdük. Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz. Buğra çok efendi çocuktu. Saygılı birisiydi. Fakat dışarıdaki tanıdıklarından babasıyla anlaşamadıklarını duyuyorduk. Daha sonra zaten birlikte çalışmayı bıraktılar. Buğra annesinin yanına İzmir'e gitti. Şahsen kendi adıma söylüyorum ben Buğra'nın yapmış olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

İlkay Tokkal'ın 5 yıldır arkadaşı olan telefoncu Erkan Küçük ise, korkunç bir durumla karşı karşıya olduklarını ifade etti. Tokkal ailesinin Hamamyolu Caddesi'ndeki evlerine yeni taşındıklarını söyleyen Küçük, "İlkay abimiz benim de çok sevdiğim, iyi bir insandı. Yaklaşık 4-5 yıldır tanışıyoruz ve hatta ailecek bile görüşüyoruz. Çocuğunun doğum günü partisine bile gitmiştik. Sürekli ailecek görüşüyorduk. Yüksek sesle dahi konuşan bir insan değildi. Hiç kimseye kötü konuştuğunu, kalbini kırdığını ben görmedim. Bu evlerine yeni taşındılar. Hatta geçen hafta beni arayıp doğalgazcı tanıdığımın olup olmadığını sordu. Çok severdim, çok üzüldük, çok içimiz yandı. İnsanın yapabileceği bir şey değil bu. Korkunç bir durumla karşı karşıya kaldık" dedi.