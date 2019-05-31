Son Dakika Haberleri: Ailesi kayıp Handan'ı arıyor
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Ailesi kayıp Handan'ı arıyor

1 saat önce

ANTALYA'da, bir süredir kaldığı teyzesinin evinden salı günü valizini alarak ayrılan Handan Malkoç'tan (18) haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

Ailesi kayıp Handan'ı arıyor, System.String[]
ANTALYA'da, bir süredir kaldığı teyzesinin evinden salı günü valizini alarak ayrılan Handan Malkoç'tan (18) haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.
Manavgat'ta ailesiyle oturan Handan Malkoç, geçen hafta Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde oturan teyzesini ziyaret gitti. Malkoç, salı günü saat 11.00 sıralarında valizini alarak teyzesinin evinden ayrıldı. Handan Malkoç'tan bir daha haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu.
Abla Gülsüm Malkoç Öz, kardeşinin bir süredir Antalya'da teyzesinin yanında kaldığını belirterek, "En son bana doğum günümde mesaj atmıştı, o zaman konuşmuştuk. Salı günü saat 10.45'te teyzemin evinden valiziyle çıkıyor. Güvenlik kameralarında görüntüsü var. Babama da mesaj atmış, 'Ben gidiyorum' diye. Bize aynı gün saat 17.00'de mesaj attı. Biz de o saatte öğrendik. Teyzeme giderken babama 2 Haziran Pazar günü eve döneceğini söylemiş. Birden neden böyle bir karar aldı bilmiyoruz" dedi.
Kardeşinin kaybolmasının ardından anne ve babası başta olmak üzere herkesin çok üzgün olduğunu belirten Gülsüm Malkoç Öz, "Arkadaş çevresine de ulaştık ama bir süredir Antalya'da yaşadığı için oradaki arkadaşlarını tanımıyoruz. Şu anda Antalya'da olduğuna eminim. Şehir dışına çıkmış olsa şimdiye çoktan bulunurdu. Onu çok özledim, evine dönmesini istiyorum. Kardeşimi çok seviyorum, annem babam çok üzgün, evine dönsün onu çok seviyoruz" dedi.
Gülsüm Malkoç Öz, kardeşinin ortadan kaybolmasının ardından polise kayıp başvurusu yaptıklarını belirterek, görenlerin polis veya jandarmaya haber vermelerini istedi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:55 Kaynak: DHA
Manavgat, Antalya, Güncel
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