Ailesi kayıp ihbarı yaptıktan 1 gün sonra cesedi bulundu - Son Dakika

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 1 gün önce ailesinin polise kayıp ihbarında bulunduğu Haydar Eroğlu'nun, ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Doğançay Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alanda hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, yerde yatanın hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenin, ailesinin dün kayıp ihbarında bulunduğu Haydar Eroğlu'na ait olduğu tespit edildi. Eroğlu'nun vücudunda kesik veya darp izine rastlanılmadı. Eroğlu'nun cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.