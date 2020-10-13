Ailesi, küçük Ayşenur'un tedavisi için yardım bekliyor - Son Dakika

Ailesi, küçük Ayşenur'un tedavisi için yardım bekliyor

13.10.2020 17:44
Ailesi, küçük Ayşenur'un tedavisi için yardım bekliyor, System.String[]

MALATYA'da yaşayan Yavuz ailesi, dünyada sadece 4 ailede görülen 'Nasopalpebral Lipoma Coloboma' denilen göz çevresinde şekil bozukluğu hastalığı ile mücadele ediyor.

MALATYA'da yaşayan Yavuz ailesi, dünyada sadece 4 ailede görülen 'Nasopalpebral Lipoma Coloboma' denilen göz çevresinde şekil bozukluğu hastalığı ile mücadele ediyor. Aile, en küçük fertleri 4 yaşındaki Ayşenur'un tedavisi için yardım bekliyor.

Dünya genelinde Meksika ve Venezuela'dan sonra Türkiye'de Mersin ile Malatya'da görülen 'Nasopalpebral Lipoma Coloboma Sendromu' denilen göz çevresi şekil bozukluğu hastalığı, Malatyalı Yavuz sülalesinin 8 ferdinde de bulunuyor. Genetik bir rahatsızlık olan bu hastalığı annesinden alan özel güvenlik görevlisi Mustafa Yavuz'un 2 çocuğundan küçüğü olan 4 yaşındaki Ayşenur da babasından kendisine geçen bu hastalık nedeniyle zor günler yaşıyor. Sokakta oyun oynamak için dışarıya çıkan çocuklar Ayşenur'un göz çevresi şekil bozukluğu hastalığından dolayı yanlarına almıyor. Bu durum da Ayşenur ve ailesinin üzülmesine yol açıyor.

Mustafa Yavuz, kızı Ayşenur'un gözlerinin biraz daha iyi hali olduğunu kaydederek, "Gözlerinin yarısı daha kapalıydı, açtırdılar. Devlet hastanesinde bu kadar yapabildiler. Şimdi Muğla Bodrum'da erkek kardeşimin çocuğunu ameliyat eden doktor var, geçen sene yaptı ameliyatı. O doktora götürmek istiyoruz, yalnız ücretli bir doktor. Kardeşimden 80 bin TL para aldılar. Kardeşimin biraz maddi durumu iyi olduğu için onun durumu bize göre biraz daha düzgün. Kredi çekip yaptırdı, bizim öyle bir imkanımız yok. İşte o yüzden yetkililerden ve hayırsever vatandaşlarımızdan yardım bekliyoruz" dedi.'UZAYLI GİBİ BAKIYORLAR'

Bu hastalığın dünyada genetik olarak 4 ailede olduğunu ifade eden Yavuz, "Dışarıda çocuklar bizi gördükleri zaman korkup annelerine saklanıyorlar, 'ne olmuş bunların yüzüne' diye. Uzaylı bir yaratık görmüşlermiş gibi yüzlerinde o korkuyu ifade edip, kaçıyorlar. Çocuğum dışarıya çıktığı zaman, ağabeyiyle birlikte okula gittiği zaman okuldaki çocuklar 'anne bak bu kıza ne olmuş, neyi var' diyorlar. Vatandaşlar soruyor, genelde yanık sanıyorlar. Çocuğum bunun psikolojisini yaşıyor şu an. Eve gelip ağlıyor, üzülüyor. 15- 20 yaşına geldiği zaman benden hesap soracak 'baba beni niye ameliyat ettirmedin' diye. Kız çocuğu misal ileride evlenecek, evlendiği zaman belki eşi başına kalkacak. O yüzden benim de psikolojim bozuluyor. Elimden bir şey gelmiyor, ameliyat için bir şey yapamıyorum. İnşallah yardımsever vatandaşlarımız ve devlet büyüklerimiz sayesinde çocuğum düzelecek" diye konuştu


Ailesi, küçük Ayşenur'un tedavisi için yardım bekliyor
Ailesi, küçük Ayşenur'un tedavisi için yardım bekliyor
Ailesi, küçük Ayşenur'un tedavisi için yardım bekliyor
Ailesi, küçük Ayşenur'un tedavisi için yardım bekliyor
Ailesi, küçük Ayşenur'un tedavisi için yardım bekliyor
Ailesi, küçük Ayşenur'un tedavisi için yardım bekliyor
Ailesi, küçük Ayşenur'un tedavisi için yardım bekliyor

Mustafa Yavuz, Venezuela, Genetik, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ailesi, küçük Ayşenur'un tedavisi için yardım bekliyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek F.Bahçe, kulübün ceza alacağını söyleyen gazeteci Gökhan Dinç'i dava ediyor Acılı evlat, sahte içki nedeniyle yaşamını yitiren babasının yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası Şiddetli fırtına Balıkesir'de hayatı olumsuz etkiledi, iş yerinin çatısı karayoluna fırlattı Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Sevgilisi karısına "Seni aldatıyorum" mesajı atınca gözü döndü! Önce boynunu kırdı, sonra boğdu Rivaldo, nasıl inançlı bir insan olduğunu anlattı: Duyduğum ses sonrası kendimi tanrıya adadım
İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış başladı, trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış başladı, trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı         
17:57
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim çağrılarına yanıt verdi: Gündemimizde yok, zamanında yapılacak Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim çağrılarına yanıt verdi: Gündemimizde yok, zamanında yapılacak         
17:37
Yunanistan istikşafi görüşmeler için ön şart koşmayı sürdürüyor Yunanistan istikşafi görüşmeler için ön şart koşmayı sürdürüyor         
16:57
Yunanistan'a ses etmeyen ABD'den Türkiye'ye skandal Oruç Reis suçlaması Yunanistan'a ses etmeyen ABD'den Türkiye'ye skandal Oruç Reis suçlaması         
16:48
Son Dakika: Türkiye-Sırbistan maçında localara yüzde 50 kapasite ile seyirci alınacak Son Dakika: Türkiye-Sırbistan maçında localara yüzde 50 kapasite ile seyirci alınacak         
16:44
Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor         
16:06
Kedilere işkence görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Kedilere işkence görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
15:41
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı         
14:33
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi         
11:46
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 18:18:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ailesi, küçük Ayşenur'un tedavisi için yardım bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei