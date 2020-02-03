Ailesi onu arıyordu...Şarampole yuvarlanan traktöründe ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ailesi onu arıyordu...Şarampole yuvarlanan traktöründe ölü bulundu - Son Dakika

Ailesi onu arıyordu...Şarampole yuvarlanan traktöründe ölü bulundu

6 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kayıp çiftçinin cansız bedeni, takla atan traktörünün altında bulundu.

Ailesi onu arıyordu...Şarampole yuvarlanan traktöründe ölü bulundu, System.String[]

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kayıp çiftçinin cansız bedeni, takla atan traktörünün altında bulundu.


Küçük Sanayi Sitesi Açmalar Mevkisi'nde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, hayvancılık yapan Halil Türkmen (55) 16 TM 828 plakalı traktörü ile çiftlik evinden çıkıp sanayi sitesindeki bir arkadaşının yanına gitti. Saat 16.30 gibi sanayiden ayrıldığı belirlenen Halil Türkmen'den ailesi ertesi gün sabaha kadar haber alamayınca aramaya çıktı.


Halil Türkmen'in traktörünü çiftlik evi yolunda şarampole devrilmiş halde gören yakınları talihsiz adamın da traktörün altında kaldığını fark etti. Olay yerine gelen 112 ekipleri ve jandarma 3 çocuk babası Halil Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Türkmen'in ölüm haberini alan çocukları ve diğer yakınları olay yerine akın ederken, traktör altında sıkışan ceset; traktörün vinçle kaldırılmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze Orhangazi Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, Halil Türkmen'in sanayiden akşam saatlerinde dönerken kaza yaptığı ve gece boyunca traktörü kimsenin fark etmemesinden dolayı da traktöre sabah ulaşılabildiği belirlendi. - BURSA

Halil Türkmen, Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Öldürülen kardeşinin katiline hakaret ettiği gerekçesiyle bin 740 lira para cezası aldı
Hong Kong'ta sağlık çalışanları koronavirüs nedeniyle greve gitti 300 kiloluk "Çal Canavarı" öldürüldü Çin'de salgının kendilerine bulaşmasından korkan sağlık görevlileri, drone ile virüs taraması yaptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 17:32:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ailesi onu arıyordu...Şarampole yuvarlanan traktöründe ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]