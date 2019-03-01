Ailesi Onu Evin Köpeğiyle Yalnız Bıraktı. Geri Döndüklerinde Şaşkına Döndüler

Bu serimizde ki aileler, yeni dünyaya getirecekleri bebekler için sabırsızdılar.

Bu serimizde ki aileler, yeni dünyaya getirecekleri bebekler için sabırsızdılar.Onlar için önemli olan diğer konu ise ailenin sadık köpeğinin bu yeni üyeyi nasıl karşılayacağıydı. Çünkü bebekler dünyaya gelene kadar köpekler ailenin tek bebeklerdir.Ama fotoğraflardan da görebileceğimiz üzere köpeklerin bebeklerle olan ilişkisi hiç de kötü değildir. Ailenin yeni üyesi dünyaya gelir gelmez onlara sahip çıkmak ve korumak için hazırdırlar.Şimdi sizi içimizi ısıtan bu tatlı köpeklerin fotoğraflarıyla baş başa bırakıyoruz.

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