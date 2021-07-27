Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu

BBC'nin haberine göre Paswan'ın annesi Shakuntala Devi, kızının dedesi ve amcaları tarafından ölümüne dövüldüğünü ve durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye götürdüklerini söyledi.

BİR GÜN SONRA KÖPRÜ ASILMIŞ HALDE BULDULAR

Aile üyelerinin kendisinin hastanede kızına refakat etmesine izin vermediğini aktaran anne, olaydan bir gün sonra kızının asılmış haldeki cansız bedenini bir köprüde bulduklarını kaydetti.

4 AİLE ÜYESİ GÖZALTINDA

Polis, dede dahil olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Hindistan'ın bazı bölgelerinde kadınların kıyafetleri, gittikleri yerler ve konuştukları kişiler gibi yaşam tarzlarına müdahaleler sıklıkla görülürken, buna bağlı ölümle sonuçlanan çok sayıda şiddet olayı da meydana geliyor.