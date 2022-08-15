Ailesi tarafından terk edilen adam 12 katlı kuleye çıktı, ekipler ikna etti - Son Dakika
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Ailesi tarafından terk edilen adam 12 katlı kuleye çıktı, ekipler ikna etti

15.08.2022 19:31

Ailesi tarafından terk edilen adam 12 katlı kuleye çıktı, ekipler ikna etti Elazığ'da ailesi tarafından terk edildiğini iddia eden ve 12 katlı kuleye çıkan şahıs, ekiplerin 3 saatlik ikna çalışması sonrası indirildi.

Ailesi tarafından terk edilen adam 12 katlı kuleye çıktı, ekipler ikna etti

ELAZIĞ - Elazığ'da ailesi tarafından terk edildiğini iddia eden ve 12 katlı kuleye çıkan şahıs, ekiplerin 3 saatlik ikna çalışması sonrası indirildi.

Olay, Abdullahpaşa Mahallesi inşaat halindeki Misland kulelerinde meydana geldi. Ailesi tarafından terk edildiğini iddia eden S.Ç., inşaat halindeki 12 katlı kulenin son katına çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini alarak şahsı ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi.

3 saat süren çalışmanın ardından şahıs ikna edilerek aşağı indirildi. Şahıs ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü götürüldü.

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Elazığ'da ailesi tarafından terk edilen şahıs, intihar etmek için çıktığı kuleden ikna edilerek indirildi Elazığ'da ailesi tarafından terk edilen şahıs, intihar etmek için çıktığı kuleden ikna edilerek indirildi
Kaynak: İHA

İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ailesi tarafından terk edilen adam 12 katlı kuleye çıktı, ekipler ikna etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ailesi tarafından terk edilen adam 12 katlı kuleye çıktı, ekipler ikna etti - Son Dakika
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