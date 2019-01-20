Ailesi Tarafından Terk Edilen Felçli Ağabeyine Gözü Gibi Bakıyor

Ankara
'da felç geçirdikten sonra ailesi tarafından terk edilen Ersin Çimen
'e kardeşi sahip çıktı. Yatalak ve bir bacağı kesik olan ağabeyine bakan Ramazan Çimen
, "Bu şekilde nereye kadar gideceğiz. Buradan yetkililere sesleniyorum, Allah rızası için büyüklerimizden, devletimizden iş istiyorum" dedi.
2016 yılında sağ tarafı felç olan ve 3 yıldır yatağa bağımlı şekilde yaşayan Ersin Çimen'e kardeşi 3 çocuk babası Ramazan Çimen bakıyor. Bypass ameliyatı geçiren Çimen'in sol bacağı da dizinden itibaren kesildi. Bir oda, bir salon olan evde 6 kişi yaşayan Çimen ailesi, komşularının yardımı ile geçimini sağlıyor. 8 aydır işsiz olan Çimen, artık hastaneye gitmek için taksi parası da bulamadığını belirterek, ağabeyine bağlanan engelli bakım parasının sadece eczane masraflarını karşıladığını, bazen ona dahi yetmediğini söyledi. 3 yıl önce kendi ailesi tarafından terk edilen ağabeyinin Sincan
Devlet Hastanesinde bir ay boyunca yattığını ifade eden Çimen, "Bir ay sonrasında sevk aldık. O sırada ayakları şişti hemen Atatürk
Hastanesine götürdüm. Tahliller yapıldı ve bacağının derhal kesileceğini söylediler. Başka bir çaresi olabilir mi diye sordum. Tüm doktorlar başka bir yolunun olmadığını, kesilmesinin zorunlu olduğunu belirtti. Bacağı damar tıkalı olduğu için dizinin altından kesildi. O dönemde neredeyse her gün hastaneye gittik" dedi.
"8 aydır kira ödeyemiyorum"
Çimen, 8 aydır çalışmadığını belirterek, "Çalışamamamın sebebi ağabeyimi her an hastaneye götürmek zorunda kalıyor olmam. Yoksa ben şimdiye kadar kimseye muhtaç olmadım. Benim param vardı ama hepsi hastaneye, bakımlara gitti. Benim bütün arkadaşlarım, çevrem bana yardım ediyor. Ağabeyimin ihtiyaçlarını devletin verdiği bakım maaşlarıyla gidermeye çalışıyorum. 8 ay oldu kiramı veremedim, eczaneye bile borcum var. Ağabeyim süt, yoğurt, ıspanak, kemik suyu ile besleniyor" diye konuştu.
"Yetkililerden iş istiyorum"
Ağabeyinin kendi ailesinin 3 yıldır yanına uğramadıklarını ifade eden Çimen, "Üç senedir hiç gelmediler. Yoğun bakıma yattığında bir kızı, bir oğlu geldi. Onlara söyledim, 'Anneniz gitmiş olabilir, ama siz bakın babanıza. Gelin size bir ev tutayım, hep beraber çalışıp bakımları yaptıralım' diye ama gelmediler. Gidiş o gidiş, bir daha gelmediler. Ben tükendim. Kendi çoluk çocuğum var. 1 oda, 1 salonda 6 kişi yaşıyoruz. Hastanede pansumanları, bakımı yapılsın diye her gün 32 TL taksi parası veriyorum. Benim aracım yok, artık utanıyorum apartman yöneticimiz birçok kez bizi götürüp getirdi. Altının bezi var, altını bağlıyoruz. Bu şekilde nereye kadar gideceğiz. Buradan yetkililere sesleniyorum, Allah rızası için büyüklerimizden, devletimizden iş istiyorum. Kendi geçimimi sağlayacak kadar çalışacağım bir iş istiyorum. Daha büyük bir eve geçip, ağabeyimi de ailemi de rahat ettirmek istiyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA