Son Dakika Haberleri: Ailesi tarafından ulaşılamayan şoför ölü bulundu
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Ailesi tarafından ulaşılamayan şoför ölü bulundu

2 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde ailesi tarafından ulaşılamayan İsmail Kökülü, kullandığı kamyonda ölü bulundu.

Ailesi tarafından ulaşılamayan şoför ölü bulundu, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde ailesi tarafından ulaşılamayan İsmail Kökülü, kullandığı kamyonda ölü bulundu.
Tarsus'un Pirömerli Mahallesi'ne yük almak için gelen 33 K 9385 plakalı kamyonun şoförü İsmail Kökülü'ye ulaşamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kökülü'yü mahallede, aracın şoför mahallinde ölü buldu.
Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan İsmail Kökülü'nün cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:39 Kaynak: DHA
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