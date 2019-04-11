Ailesi Telefonunu Elinden Alınca Evi Terk Etti
1 saat önce
Düzce'de yaşayan 16 yaşındaki Yunus Taştan anne ve babası tarafından derslerine çalışması için elinden cep telefonu alınınca kızarak evi terk etti.
Düzce
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:06 Kaynak: İHA
'de yaşayan 16 yaşındaki Yunus Taştan anne ve babası tarafından derslerine çalışması için elinden cep telefonu alınınca kızarak evi terk etti. 16 yaşındaki çocuktan 6 Nisan'dan bu yana haber alınamıyor.
Düzce merkezi Koçyazı
Mahallesi'nde yaşayan, anne ve babası tarafından derslerine çalışmadığı için cep telefonu alınan gençten 6 gündür haber alınamıyor. Ders çalışmadığı için elinden telefonun alınmasına kızan oğulları Yunus Taştan'ın duruma kızarak evi terk ettiğini söyleyen baba Faruk Taştan, çocuklarının bulunması için yardım istedi. Baba Faruk Taştan, "Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında evden çıkmış. Biz telefonunu elinden almıştık derslerine engel oluyor diye. Annesinden telefonunu istemiş annesi de telefonunu vermeyince üstünü başını değiştirmiş evden ayrılmış. Cumartesi gününden bu yana kendisinden haber alamıyoruz. Görenlerin duyanların bize haber vermelerini rica ediyoruz" dedi.
Acılı baba polise haber verdiklerini sormadıkları yer kalmadığını ama hiçbir haber alamadıklarını söyledi. - DÜZCE
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