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Ailesi ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı - Son Dakika

Ailesi ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı

14.02.2022 19:52
Ailesi ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli olan ve hakkında soruşturma açılınca istifa eden radyoloji uzmanı evinde ölü bulundu.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli olan ve hakkında soruşturma açılınca istifa eden radyoloji uzmanı evinde ölü bulundu. Ailesi ulaşamayınca eve giren bekçi, şahsın cansız bedeninin yanında 'Ateşle yaklaşmayın' notunu buldu.

Edinilen bilgiye göre olay, merkeze bağlı Kale Köy Sarıkonaklar Mahallesi'nde bir villada meydana geldi. Bir süre önce görev yaptığı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde radyoloji uzmanlığı görevinden istifa eden Alper Ögi'ye (49) telefonla ulaşamayan annesi, arkadaşını arayarak evini kontrol etmesini istedi. Bunun üzerine arkadaşı Ögi'nin yaşadığı villanın bekçisini arayarak evi kontrol etmesini istedi. Kapı anahtarının dışında bırakıldığı villaya giren bekçi, teras katının balkon kısmında yer yatağı üstünde kafasına çöp poşeti geçirilmiş bir vaziyette Ögi'nin cansız bedenini buldu. Bunun üzerine ihbar sonucu olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evde yaptıkları incelemede Ögi'nin kafasına çöp poşeti geçirdikten sonra iple bağladığı ve ardından mutfak tüpünün hortumunu da poşetin içinden geçirerek intihar ettiği tespit edildi. Yapılan incelemede kapıya asılmış şekilde üzerinde 'Ateşle yaklaşmayın' notu ile mutfak masası üzerine konulmuş 'Herkes kendine iyi baksın' yazılı not bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ögi'nin cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından evden çıkarılarak cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uzun yıllardır Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde radyoloji uzmanı olarak görev yapan Alper Ögi'nin hakkında açılan soruşturma sonrası görevinden istifa ettiği öğrenildi.

(Yasin Erdem/İHA)

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji uzmanı, Karabük, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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