Ailesi ve arkadaşlarına not bırakan liseli Kadir, ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ailesi ve arkadaşlarına not bırakan liseli Kadir, ölü bulundu - Son Dakika

Ailesi ve arkadaşlarına not bırakan liseli Kadir, ölü bulundu

6 saat önce

ANTALYA'nın Demre ilçesinde lise öğrencisi Kadir K.'nin (18) ailesinin çalıştığı serada, iple asılı cansız bedeni bulundu.

Ailesi ve arkadaşlarına not bırakan liseli Kadir, ölü bulundu, System.String[]

ANTALYA'nın Demre ilçesinde lise öğrencisi Kadir K.'nin (18) ailesinin çalıştığı serada, iple asılı cansız bedeni bulundu. Ailesine "Size layık olmadım" yazılı not bıraktığı, arkadaşlarıyla olan WhatsApp gurubuna da 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj gönderdiği ortaya çıkan Kadir K.'nın kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Demre ilçesinde yaşayan Kadir K. dün öğleden sonra okuduğu özel okula gitmedi. Okul yönetimi liselinin babası Ramazan K. ile annesi Hatice K.'yı bilgi verdi. Ameliyat olan küçük oğullarını doktor kontrolüne götüren anne-baba da komşularını arayıp, oğullarına bakmalarını istedi. Saat 15.00 sıralarında ailenin Gökyazı Mahallesi Canerler Çıkmazı'ndaki evine giden komşular, Kadir K.'yi seradaki demire iple asılı halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, 12'nci sınıf öğrencisi Kadir K.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadir K.'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis olay yerinde yaptığı incelemede liselinin, ailesine bıraktığı 'Size layık olmadım' yazılı notu buldu. Kadir K.'nın  WhatsApp grubundaki arkadaşlarına da 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj gönderdiği ancak arkadaşlarının derste olduğu için mesajı daha sonra gördükleri tespit edildi.

Okul yöneticileri, Kadir K.'nın sorunsuz bir öğrenci olduğunu, son yapılan üniversiteye hazırlık sınavında 48 kişi arasında 11'inci olduğunu belirtti. İntihar ettiği değerlendirilen Kadir K.'nın kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.


Demre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:14 Kaynak: DHA
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