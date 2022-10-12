Ailesi ve arkadaşlarına veda videosu bırakıp kaybolan gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Ailesi ve arkadaşlarına veda videosu bırakıp kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

12.10.2022 12:04

Ailesi ve arkadaşlarına veda videosu bırakıp kaybolan gencin cansız bedeni bulundu Adana'da ailesine ve arkadaşlarına veda videosu bıraktıktan sonra kaybolan Hakan Demiryürek'in cansız bedeni narenciye bahçesinde bulundu Adana'nın Kozan ilçesinde 9 gün önce ailesine ve arkadaşlarına bıraktığı...

Ailesi ve arkadaşlarına veda videosu bırakıp kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Adana'da ailesine ve arkadaşlarına veda videosu bıraktıktan sonra kaybolan Hakan Demiryürek'in cansız bedeni narenciye bahçesinde bulundu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 9 gün önce ailesine ve arkadaşlarına bıraktığı veda videosu sonrası ortadan kaybolan genç narenciye bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacımirzalı Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Hakan Demiryürek, ailesine ve arkadaşlarına attığı veda videosu sonrası ortadan kayboldu. AFAD, polis ve Yüreğir Belediyesi arama kurtarma ekipleri tarafından her yerde aranan genç, bugün saat 10.00 sularında evlerine 1 kilometre uzaklıktaki zeytin ve narenciye bahçelerinin bulunduğu alanda ölü bulundu. Cumhuriyet savcısı, polis ekipleri ile birlikte olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen anne Türkan, baba Dede Demiryürek ve akrabalarının feryatları yürekleri dağladı. Anne Türkan Demiryürek oğlunun bulunduğu yere gitmek isterken, polisler ve akrabaları anneyi güçlükle sakinleştirdi.

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Kaynak: İHA

Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ailesi ve arkadaşlarına veda videosu bırakıp kaybolan gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ailesi ve arkadaşlarına veda videosu bırakıp kaybolan gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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