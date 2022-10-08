Ailesi ve arkadaşlarına veda videosu göndererek kaybolan genç dronla aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ailesi ve arkadaşlarına veda videosu göndererek kaybolan genç dronla aranıyor

08.10.2022 13:22

Ailesi ve arkadaşlarına veda videosu göndererek kaybolan genç dronla aranıyor Adana'nın Kozan ilçesinde 5 gün önce ailesine ve arkadaşlarına attığı veda videosunun ardından ortadan kaybolan 19 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Hakan Demiryürek dronla aranıyor.

Ailesi ve arkadaşlarına veda videosu göndererek kaybolan genç dronla aranıyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 5 gün önce ailesine ve arkadaşlarına attığı veda videosunun ardından ortadan kaybolan 19 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Hakan Demiryürek dronla aranıyor.

Kozan ilçesine bağlı Hacımirzalı Mahallesi Turgutlu köyü yolunda, dağlık alanda aramaların sıklaştığı belirtilirken Yüreğir Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri dron ile de bölgede tarama yapıyor.

19 yaşındaki Hakan demir yürek ailesine ve arkadaşlarına veda videosu yayınlanarak bir daha kendinden haber alınamazken Annesi Türkan Demiryürek'de her yerde ekiplerle birlikte oğlunu aramayı sürdürüyor.

Hacımirzalı Mahalle Muhtarı Hasan Erdoğan, aileyi yakından tanıdığı belirterek, "Uzaktan akrabamızda olur. Hakan için ekiplerimiz seferber oldu. AFAD ekipler, polislerimiz STK'lar bu dağda arama yapıyor. verici istasyonlarının olduğu bölgede arıyoruz. Genci tanırım sakin biriydi. İnşallah bu bölgeden çıkar ailesine kızgınlıkla saklandığını tahmin ediyoruz" dedi.

Demiryürek ailesin komşusu Hüseyin Gezer ise "Çalışkan sakin bir çocuktu. İntihar edeceğini düşünmüyorum. Karıncayı bile incitmez canı tatlıydı. Kaçırılmış kaybolmuş olabilir ama intihar ihtimali yok diye düşüyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 55 kişilik sivil toplum kuruluşu ve arama kurtarma ekiplerinden oluşan personel arama çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor.

YORUMLAR
500
5 gündür haber alınamayan gencin son videosu yürek yaktı: Veda etmeden gitmek olmaz, bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim 5 gündür haber alınamayan gencin son videosu yürek yaktı: Veda etmeden gitmek olmaz, bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim Tarladan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı Tarladan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı Orman yangını büyümeden söndürüldü Orman yangını büyümeden söndürüldü
Kaynak: İHA

Adana, Kozan, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ailesi ve arkadaşlarına veda videosu göndererek kaybolan genç dronla aranıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:13 Antalyaspor'a konuk olan Konyaspor puanı 90+6'da kopardı
18:58 Valerien Ismael'den sürpriz kadro! Giresunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı
17:58 Bakan Süleyman Soylu uyuşturucu satıcılarına yönelik talimatını yineledi: Bulduğunuz an ayaklarını kırın
17:36 Orhan Gencebay'ın eşi filtrenin dozunu kaçırdı! Arda Turan'ın hali görenleri şaşırttı
17:32 Canlı eşek arısını yiyen Çinlinin dudaklarına yorum yağdı
17:03 Önce Vadistanbul şimdi de İstinye Park! Yabancı uyruklu şahıslar silahlı çatışmaya girdi
16:59 Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti
16:46 Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece inmeye devam edecektir
16:04 BOTAŞ'tan doğal gaz iddialarına cevap geldi: Depoların doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 19:20:37. #1.13#
SON DAKİKA: Ailesi ve arkadaşlarına veda videosu göndererek kaybolan genç dronla aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement