Son Dakika Haberleri: Ailesi ve kurtarma ekipleri onu ararken gelen silah sesiyle şoke oldular
Son Dakika 3. Sayfa Ailesi ve kurtarma ekipleri onu ararken gelen silah sesiyle şoke oldular

Ailesi ve kurtarma ekipleri onu ararken gelen silah sesiyle şoke oldular

1 saat önce

Ailesi ve kurtarma ekipleri onu ararken gelen silah sesiyle şoke oldularELAZIĞ - Elazığ'da evden çıkan ve bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi genç, silah sesi duyan annesi tarafından dere yatağında yaralı halde buldu.

Ailesi ve kurtarma ekipleri onu ararken gelen silah sesiyle şoke oldular

ELAZIĞ - Elazığ'da evden çıkan ve bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi genç, silah sesi duyan annesi tarafından dere yatağında yaralı halde buldu. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.

Olay, Keban yolu üzerine bulunan dere kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi F.G., bugün habersiz bir şekilde evden çıktı. Çocuklarının evde olmadığını fark eden aile kendi imkanları ile yaptığı araştırmada F.G'ye ulaşamadı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bildirildi. Ekipler çalışma yaparken öğle saatlerinde bahçeden silah sesi duyan anne olay yerine gittiğinde oğlunu yaralı halde buldu.Durum hemen sağlık ekiplerine bildirilerek yardım istendi. Olay yerine gelen ambulansla yaralı genç, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede tabanca bulundu. Üniversite öğrencisi gencin intihar etmiş olabileceği üzerinde durulduğu öğrenilirken, kesin sonucun otopsi sonrası belli olacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ediyor.

Ailesi ve kurtarma ekipleri onu ararken gelen silah sesiyle şoke oldular

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:57 Kaynak: İHA
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