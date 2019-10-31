Son Dakika Haberleri: Ailesi yangının içinde kalan at, dumanların arasına daldı
Son Dakika Güncel Ailesi yangının içinde kalan at, dumanların arasına daldı

Ailesi yangının içinde kalan at, dumanların arasına daldı

7 saat önce

Ailesi yangının içinde kalan at, dumanların arasına daldıABD, (DHA)- ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan orman yangınında bir at, yangının ortasında kalan ailesini kurtarmak için dumanların arasına girdi.

Ailesi yangının içinde kalan at, dumanların arasına daldı

ABD, (DHA)- ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan orman yangınında bir at, yangının ortasında kalan ailesini kurtarmak için dumanların arasına girdi. Ailesine kısa sürede ulaşan at, onlarla birlikte tekrar dumansız bölgeye geri döndü.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde günlerdir süren orman yangınları hayvanları da olumsuz etkiliyor. Simi Vadisi'nde bin dönümlük alanda mahsur kalan atlar, çiftçilerin yardımıyla kurtarılabildi. Kurtarma çalışmaları sırasında bir atın, yangının ortasında kalan ailesinin yanına koştuğu görüntüler sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Ailesi yangının içinde kalan at, dumanların arasına daldı

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerikalı senatör sözde Ermeni soykırımını kabul eden tasarıyı 'Kim Kardashian'a bağladı
Son Dakika: Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Trump'ın azil sürecini resmen başlatan tasarıyı onayladı Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu, bazı unsurlarını bölgeye yeniden soktu İbrahim Kalın'dan dikkat çeken açıklama: Bağdadi öldürüldüğü yere YPG'nin kontrolündeki bölgelerden geldi, geçişine nasıl izin verdiler?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 23:45:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ailesi yangının içinde kalan at, dumanların arasına daldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]