Ailesinde korona virüsü tespit edilen İran'ın Necef Başkonsolosu ülkesine döndü - Son Dakika
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Ailesinde korona virüsü tespit edilen İran'ın Necef Başkonsolosu ülkesine döndü

7 saat önce

İran'ın Necef başkonsolosu Hamit Makarm, bazı aile üyelerinde korona virüsü tespit edilmesinin ardından İran'a geri döndü.

Ailesinde korona virüsü tespit edilen İran'ın Necef Başkonsolosu ülkesine döndü, System.String[]

İran'ın Necef başkonsolosu Hamit Makarm, bazı aile üyelerinde korona virüsü tespit edilmesinin ardından İran'a geri döndü.


İran'ın Irak Necef başkonsolosu Hamit Makarm, aile üyelerinin bazılarında korona virüsü tespit edilmesinin ardından, bu sabah özel bir uçakla ülkesi İran'a geri döndü. Ülkenin güneyindeki Necef kenti İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başkonsolosun ailesindeki bazı kişilerde korona virüsü tespit ediliği açıklanmış, başkonsolos ve ailesinin tedavi olmak için İran'a geri dönecekleri belirtilmişti.


Irak'ta korona virüsü vaka sayısı 71'e yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8'e ulaştı. - ERBİL

Necef, Sabah, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:02 Kaynak: İHA
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