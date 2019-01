Ailesinden 4 Kişinin Öldüğü Kazada, Emin Can'dan da Kötü Haber

KONYA'nın Karapınar ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp TIR'a arkadan çarpan otomobilde yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen Emin Can Kılçık (14), yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp TIR'a arkadan çarpan otomobilde yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen Emin Can Kılçık (14), yaşamını yitirdi. Aynı kazada Emin Can'ın babası Uzman Çavuş Murtaza Kılçık ile annesi, kardeşi ve dedesi de can vermişti.



Kaza, geçen Çarşamba günü akşam saatlerinde Konya- Adana Karayolu'nun 75'inci kilometresinde meydana geldi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Murtaza Kılçık yönetimindeki 38 YV 979 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobil, önünde giden Orhan Toğrulca (55) yönetimindeki 33 DES 53 plakalı TIR'a çarptı. TIR'ın dorsesinin altında giren otomobilin sürücüsü Murtaza Kılçık (39) ile babası Mehmet (67), eşi Naile (36) ve oğlu Mert Kılçık (8) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada, Murtaza Kılçık'ın diğer oğlu Emin Can Kılçık ile baldızı Elif Dalkıran (21) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılan Emin Can Kılçık, Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.



Hastanede beyin ölümü gerçekleşen Emin Can Kılçık, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Elif Dalkıran ise tedavisinin ardından taburcu oldu.



Öte yandan, kazanın ardından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan gözaltına alınan TIR sürücüsü Orhan Toğrulca, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



