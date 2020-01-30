Ailesinden 5 canı yitiren depremzede, geriye kalan fotoğraflarıyla teselli buluyor - Son Dakika
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Ailesinden 5 canı yitiren depremzede, geriye kalan fotoğraflarıyla teselli buluyor

6 saat önce

Elazığ'ın merkez Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binada eşi ve iki çocuğu ile kayınvalidesini ve kayınpederini kaybeden Serhat Arslan, onların hatıralarıyla teselli bulmaya çalışıyor.

Ailesinden 5 canı yitiren depremzede, geriye kalan fotoğraflarıyla teselli buluyor, System.String[]

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Elazığ'ın merkez Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binada eşi ve iki çocuğu ile kayınvalidesini ve kayınpederini kaybeden Serhat Arslan, onların hatıralarıyla teselli bulmaya çalışıyor.

Belediyede çalışan Arslan, depremden birkaç gün önce eşi Halime, 7 yaşındaki oğlu Miraç Ali ve 2 aylık kızı Rüya'yı kayınvalidesinin evine götürdü. Arslan, 24 Ocak günü belediyedeki mesaisinin ardından eşini ve çocuklarını görmek için kayınvalidesine gitti.

Çocuklarına son kez sarıldı

Özlem duyduğu çocuklarına sarılıp, öpüp koklayan Arslan, daha sonra evine döndü. 20.55'te yaşanan depremin ardından ailesine koşan Arslan, yıkılan bina ile karşılaştı.

Arslan, enkazda kalan yakınlarını kurtarmak için ekiplerle büyük çaba gösterdi.

Yürütülen çalışmalar sonucu Arslan'ın eşi, çocukları, kayınvalidesi ve kayınpederinin cansız bedenine ulaşıldı.

İki çocuğu aynı tabutta, 5 yakınını son yolculuğuna uğurlarken, ayakta durmaya çalışan Arslan'a taziye ziyaretleri sürüyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelenler Arslan'ın acısını paylaşıyor. Kendisine bu acı günlerinde destek olan herkese teşekkür eden Arslan, metanetini korumaya çalışıyor.

"Pazartesi günü aşısı vardı"

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ay önce ikinci çocuklarının dünyaya geldiğini belirtti.

"Pazartesi günü aşısı vardı. O akşam ben de oradaydım. Çocuklarımı öptüm, kokladım, sarıldım. Onları orada bırakıp, eve geldim. Sonra deprem oldu." diyen Arslan enkazdan kayınpederinin çıkarıldığının söylenmesi üzerine hastaneye koştuğunu belirtti.

Arslan, "Baktım, eşim ve çocuklarım yok. Tekrar enkaz yerine gittik. Daha sonra beşini bir yerden çıkardılar. Beşi de şehittir. Kayınpederim ve kayınvalidem cennetlik insanlardı zaten. Ağızlarından dua eksik olmazdı. Rabb'im mekanlarını cennet eylesin. Rabb'im beşini cennetinde buluşturdu. Ne mutlu bana." dedi.

"Deprem birbirimizin kıymetini hatırlattı"

Depremin ardından acıları paylaşmak için Elazığ'a gelen oyuncu Ahmet Yenilmez de Arslan'ı ziyaret ederek, başsağlığı ve sabır diledi.

Yenilmez, zor bir süreçten geçen Arslan ailesi ve diğer depremzedelerin metanetli duruşunun önemine değinerek, acılı Arslan ve yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

"Biz bir aileyiz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın." diyen Yenilmez, depremzedelerin devletin ve milletin kendilerine uzattığı yardım elini gördüğünü ve şükran duyduğu ifade ettiğini aktardı.

Yenilmez, "Burada gerçekten insanlık dersi veriliyor. Millet olarak, sanatçısı, sporcusu, iş adamı, amiri, memuru ile hepimiz biriz. Milletimize geçmiş olsun. Kardeşimiz gibi yakınlarımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Allah yaralılarımıza şifa versin. Allah devletimize zeval vermesin. Milletimizin bu birlik ve beraberliğini bozmaya çalışanlara fırsat vermesin. Allah bir daha bu topraklara böyle acılar yaşatmasın. Bu deprem bize birbirimizin kıymetini hatırlattı. Birbirimiz için ne kadar değerli olduğumuzu gösterdi." şeklinde konuştu.

Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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