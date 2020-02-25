Ailesinden 6 kişiyi enkazdan çıkaran vatandaş yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Ailesinden 6 kişiyi enkazdan çıkaran vatandaş yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Ailesinden 6 kişiyi enkazdan çıkaran vatandaş yaşadıklarını anlattı

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen deprem sonrası ailesinden 6 kişiyi enkazdan yaralı olarak çıkaran Hüsnü Aslan, yaşadıklarını anlattı.

Ailesinden 6 kişiyi enkazdan çıkaran vatandaş yaşadıklarını anlattı, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen deprem sonrası ailesinden 6 kişiyi enkazdan yaralı olarak çıkaran Hüsnü Aslan, yaşadıklarını anlattı.


İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde can ve mal kaybına neden oldu. Ailesinden 6 kişiyi enkazdan yaralı çıkaran Hüsnü Aslan adlı vatandaş, yaşadıklarını anlattı. Sabah hayvanlarına ot vermek için evden çıktığını dile getiren Aslan, "Sabah ben dışardaydım, çocuklarım da evdeydi. Hayvanlar için ot almaya gitmiştim. O sırada bir ses geldi. Bir baktım ev toz duman içerisindeydi. Çocuklarım içerdeydi. Biz onları kurtardık. 6 tane yaralım var" dedi.


Depremde evinin tamamen yıkıldığını, hayvanlarının da telef olduğunu dile getiren Aslan, "Evim gitti, 70 tane küçükbaş hayvanım ile 3 ineğim telef oldu. Zararım çok" ifadelerini kullandı. - VAN

Başkale, Deprem, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:47 Kaynak: İHA
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