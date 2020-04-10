Ailesinden 7 kişi karantinada bulunan Yavuz Şişman'dan "Ailem virüsü İstanbul'dan değil Rize'den... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ailesinden 7 kişi karantinada bulunan Yavuz Şişman'dan 'Ailem virüsü İstanbul'dan değil Rize'den... - Son Dakika

Ailesinden 7 kişi karantinada bulunan Yavuz Şişman'dan "Ailem virüsü İstanbul'dan değil Rize'den...

6 saat önce

Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde ailesinden 7 kişi karantinada olan olan Yavuz Şişman ailesinin Korona virüse İstanbul'da değil Rize'de yakalandığını dile getirdi.

Ailesinden 7 kişi karantinada bulunan Yavuz Şişman'dan

Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde ailesinden 7 kişi karantinada olan olan Yavuz Şişman ailesinin Korona virüse İstanbul'da değil Rize'de yakalandığını dile getirdi.


İstanbul'dan Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli Beldesi'ndeki evlerine gelen Fatma Kaşıkçı ve eşi Süleyman Kaşıkçı ile birlikte kızları ve damatları Mehmet Şişman ve Ümmihan Şişman'ın testlerinin pozitif çıkmasının ardından oğulları ve gelinlerinin de testi pozitif çıktı ve belde kısmı olarak izole altına alındı. Söz konusu olay nedeniyle Fatma Kaşıkçı ve eşi Süleyman Kaşıkçı'nın virüsü İstanbul'da kaptığı ve ailesine bulaştırdığı yönünde haberler çıkması üzerine Mehmet Şişman ve Ümmihan Şişman'ın karantinada olmayan oğulları Yavuz Şişman ailesinin İstanbul'da Korona virüse yakalanmadığını belirterek "Eğer İstanbul'da yakalansaydılar şoförlüklerini yapan eniştemde de ufak bir belirti olurdu" dedi.


Halasının umreden gelenleri ziyaret ettiğini ve ailenin virüsü onlardan kapmış olabileceklerini yada ailesini geldikten sonra ziyaret edenlerin virüsü evlerine taşıdığını düşündüklerini dile getiren Şişman "Ailem söylendiği gibi İstanbul'dan Korona virüse yakalanmadı. Çünkü İstanbul'dan onları getiren eniştemdir ve onda en ufak bir rahatsızlık görülmedi. Bu hastalığın bu nedenle biz İstanbul'dan geldiğini düşünmüyoruz çünkü anneannem ve teyzem bu hastalık başladığında evde izole halindeydiler. Evde de çok bunaldıkları için köye gelmek istediler ve ısrar edince biz de bu duruma karşı koyamadık. Karşı koyamadığımız gibi de Rize'ye getirdik. Yalnız geldikten sonra ziyarete gelenleri çok oldu. Çünkü dedem sevilen bir insandır. Bu yüzden hastalığın İstanbul'dan değil buradan geldiğini düşünüyoruz. Benim yaşlı dindar bir halam var ve umreden gelen kim olursa tanısın tanımasın ziyaretlerine gider. Biraz ondan şüpheleniyoruz, o da hastanede şuan. ya da taşıyıcı bir genç arkadaş bulaştırmıştır. Çünkü onları arabayla getiren eniştem sapa sağlam" şeklinde konuştu. - RİZE

İstanbul, Madenli, Çayeli, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:21 Kaynak: İHA

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ŞU AN BURADASINIZ: Ailesinden 7 kişi karantinada bulunan Yavuz Şişman'dan "Ailem virüsü İstanbul'dan değil Rize'den... - Son Dakika
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