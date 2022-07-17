Ailesinden 9 kişiyi rehin aldı - Son Dakika
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Ailesinden 9 kişiyi rehin aldı

17.07.2022 10:50
Ailesinden 9 kişiyi rehin aldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, ailesinden 9 kişiyi evde rehin aldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, ailesinden 9 kişiyi evde rehin aldı. Rehin alınan 9 kişi özel harekat polislerinin operasyonu ile kurtarılırken, etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı.

İddiaya göre, Çorakçılar Mahallesi Sokullu Caddesi üzerindeki bir binanın 5. katında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olan Ö.K. çocukları, annesi ve eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi eve kilitleyerek rehin aldı. Ö.K.'nın kapıyı açmaması üzerinde evdekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde kalan şahıslar balkona çıkarak polis ekiplerinden yardım isterken, Ö.K. kapıyı açmadı. Bunun üzerine binaya özel harekat polisleri sevk edildi. Koçbaşı ile kapıyı kırarak içeri giren özel harekat polisleri Ö.K.'yi gözaltına alırken, evdekiler de yara almadan kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ailesinden 9 kişiyi rehin aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ailesinden 9 kişiyi rehin aldı - Son Dakika
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