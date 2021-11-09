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Ailesinden gizli 1 ay önce evlenen Ece, evinde başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Ailesinden gizli 1 ay önce evlenen Ece, evinde başından vurulmuş halde bulundu

09.11.2021 14:00
Ailesinden gizli 1 ay önce evlenen Ece, evinde başından vurulmuş halde bulundu

Denizli'de bir süre önce evlenen Ece Şennur T. evinde başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Olayla ilgili incele başlatılırken, Ece Şennur T.'nin yaklaşık 1 ay önce arkadaşları ve ailesinden gizli, erkek arkadaşıyla resmi nikah kıydığı ancak ayrı yaşadıkları öğrenildi.

Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi'nde memur olarak çalışan Ece Şennur T., dün, Şemikler Mahallesi Hüseyin Çokal Caddesi'ndeki evinde annesi tarafından başından vurulmuş olarak bulundu.

İNTİHAR ETTİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ece Şennur T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin evde yaptığı inceleme sonrası Ece Şennur T.'nin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ece Şennur T.'nin kendini intihar ettiği üzerinde durulurken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

1 AY ÖNCE GİZLİCE EVLENMİŞ

Ece Şennur T.'nin yaklaşık 1 ay önce arkadaşları ve ailesinden gizli, erkek arkadaşıyla resmi nikah kıydığı ancak ayrı yaşadıkları öğrenildi.

Ailesinden gizli 1 ay önce evlenen Ece, evinde başından vurulmuş halde bulundu

Merkezefendi, İntihar, Evlilik, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ailesinden gizli 1 ay önce evlenen Ece, evinde başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ailesinden gizli 1 ay önce evlenen Ece, evinde başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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