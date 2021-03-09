Ailesinden gizli başladığı atletizmde madalyadan madalyaya koşuyor

Mihriban Korkmaz Babamdan habersiz Çorum'daki Türkiye Şampiyonası'na gittim

2018 yılı en iyi başlangıcımdı

Hem anne olmak hem de spor yapmak çok kolay değil

Çocuklarını yeteneklerinin olduğu bir branşa kazandırsınlar

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER İSTANBUL,(DHA) - Gümüşhane'de yaşarken babasından gizlice Çorum'a giderek katıldığı Türkiye şampiyonasından 3 altın madalya ile evine dönen özel sporcu Mihriban Korkmaz, Çocukları eve kapatmaktansa belli bir yere getirmek, eğitmek ve onun dilini çözebilmek çok daha önemli. Çocuğu bir yere kapatıp oynasın demektense dışarı açılsın, sosyalleşsin, kendini geliştirsin böyle olmasını ben daha çok isterim dedi.

İstanbul'da yaşayan bir çocuk annesi 25 yaşındaki Mihriban Korkmaz, 9 sene önce Gümüşhane'deyken atletizme merak sardı. Ancak babası ilk başlarda Mihriban'a izin vermedi. Ailesinden gizlice gittiği Çorum'daki Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla dönen Korkmaz, daha sonra uluslararası turnuvalarda da başarılar elde etti. 2016 yılında katıldığı Rio Paralimpik Oyunları'na A barajını aşarak katılan ilk ve tek Türk özel sporcu olan Mihriban Korkmaz, 2021 yılında ise Dubai Grand Prix'sinde gülle atmada 1289'luk derecesiyle dünya sıralamasında ilk 5'e yerleşti.

Fransa'nın Nantes şehrinde 10-13 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na katılacak olan Korkmaz'ın şimdiki hedefi İstiklal Marşımızı bir kez daha okutmak. Mihriban Korkmaz, şampiyona öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun en eski sporcularından olduğunu dile getiren Korkmaz, 2012 veya 2013 yılında Çorum'da Türkiye Şampiyonası vardı, ben de Gümüşhane'den oraya katıldım. Babamdan kaçarak gizli gittim. Babam ilk başta izin vermedi, Gümüşhane'de de yarışmalar oldu ama il dışına gitmeme izin vermedi. Ben de 'gideceğim' dedim. Sabahın 5'inde eşyalarımı alarak hocalarımın tuttuğu minibüs ile ekipçe yola çıktık. Orada 3 altın madalya kazandım uzun atlama, gülle ve 800 metrede. Ondan sonra ise serüven başladı. Yaklaşık 7-8 yıl boyunca Türkiye, bölge, Avrupa şampiyonasında birçok branşta madalya kazandım. Bunların yanı sına Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile çok sayıda madalya kazandım, hala da kazanmaya devam ediyorum dedi.

2018 YILI EN İYİ BAŞLANGICIMDI

2017 yılında düşüş yaşadığını aktaran Mihriban Korkmaz, 2018 yılı benim en iyi başlangıcımdı. Sevda Kalkan ve Oğuz Kalkan hocalarımla Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Orada bana 1030 üzeri bir derece yapmam gerektiği söylendi. Ben de orada 1057'lik bir derece elde ettim. Ankara'da kampa girdim ve o zamanlardan evlenene kadar yarıştan yarışa koşarak başarılar kazandım diye konuştu.

HEM ANNE OLMAK HEM DE SPOR YAPMAK ÇOK KOLAY DEĞİL

Federasyon bünyesinde down sendromlu, otizmli sporcuların da olduğunu anlatan Korkmaz, kamplarda çoğu zaman bir araya geldiklerini belirterek, O zamanlarda da anaç bir yapım vardı ama şimdi kendi canımdan kanımdan bir evladım oldu. Çok da iyi gidiyor, destek olan bir ailem var; kayınpederim, kayınvalidem, eşim, annem ve babam da olmak üzere. Onların destekleri olmasa yürütemem belki de. Çünkü hem anne olmak hem de spor yapmak çok kolay değil. Kadınların her şeyde bir zorluğu var, erkeklerin olmasa da. Ama çok güzel bir duygu anne olmak, aynı zamanda başarıya koşmak. Yarın benim çocuğum da büyüdüğünde diyecek ki 'benim annem şuralardaki yarışlarda birinci olmuş, bir yerlerde madalya almış'. Bunun gururunu yaşamak çok güzel. Belki o da benim izimden gelecek, beni de mutlu eder şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARINI YETENEKLERİNİN OLDUĞU BİR BRANŞA KAZANDIRSINLAR

Ailelere çağrıda bulunan Mihriban Korkmaz, Beni bilenlere ve izleyen herkese tavsiye ederim; çocuklarını spora, müziğe, yeteneklerinin olduğu bir branşa kazandırmalarını çok isterim. Çocukları eve kapatmaktansa belli bir yere getirmek, eğitmek ve onun dilini çözebilmek çok daha önemli. Çocuğu bir yere kapatıp 'oynasın' demektense dışarı açılsın, sosyalleşsin, kendini geliştirsin; böyle olmasını ben daha çok isterim dedi.