Üye Girişi
ŞANLIURFA - Ailesinden gizli başladığı basketbol, engelli Abdullah'ın hayatını değiştirdi - Son Dakika

ŞANLIURFA - Ailesinden gizli başladığı basketbol, engelli Abdullah'ın hayatını değiştirdi

03.12.2021 11:32

Şanlıurfa'da ailesinden gizli başladığı tekerlekli sandalye basketbolda Süper Lig ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor formasını giymeyi başaran spastik serebral palsi (SP) hastası Abdullah Çoban (18), gözünü milli formaya dikti.

Şanlıurfa'da ailesinden gizli başladığı tekerlekli sandalye basketbolda Süper Lig ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye spor formasını giymeyi başaran spastik serebral palsi (SP) hastası Abdullah Çoban (18), gözünü milli formaya dikti.

Çoban, yaklaşık 1 yıl önce televizyondan izlediği basketbola gönül verdi.

Annesinden kendisini antrenmanlara götürmesini isteyen ancak olumlu karşılık alamayan Çoban, gizlice gittiği salonda takımının kaptanı ve hocasıyla tanışarak basketbol oynamak istediğini iletti.

Daha önce zamanının büyük kısmını evde geçiren Çoban, burada basketbola başladı ve yeteneğiyle kısa sürede Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un kadrosuna dahil oldu.

Abdullah Çoban, AA muhabirine, basketbolla televizyondan izleyerek tanıştığını, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un antrenman yaptığı salona kendi imkanlarıyla gittiğini anlattı.

Takımın antrenörünün basketbola başlamasına vesile olduğu ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"Hocama bu sporu yapmak istediğimi söyledim. O da sağ olsun antrenmanlara başlayabileceğimi iletti. Basketbol sayesinde hayatımda çok şey değişti. Ailem olsun, arkadaşlarım olsun, bana yardımcı oldular. Eskiden kötüydüm ama hocam ve takım arkadaşlarımın sayesinde iyi oldum çok şükür. Hepsinden Allah razı olsun. Hedefim önce bu formayı hak ettiğimi gösterip, maçlarda süre almak ve genç milli takıma seçilmek. Benim için pes etmek yok. Zaten pes etmek isteseydim şimdiye kadar ederdim. Benim engelli olanlara tavsiyem, evde kalmasılar, bir adım atsınlar, çıkıp gelsinler."

Antrenör Yıldırım: "Abdullah'ın azmi bizi de şaşırtıyor"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Serdar Yıldırım, daha çok engelliyi sporla buluşturmak için özel eğitimler verdiklerini, ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştıklarını aktardı.

Engellilerin spor ile mutlu olabileceklerine inandığını vurgulayan Yıldırım, engelli basketbolda daha önce Abdullah gibi birisinin bu sporu yaptığını görmediğini ifade etti.

Yıldırım, "Abdullah'ın ağır bir rahatsızlığı bulunuyor ama buna rağmen çok azimli ve bizleri de şaşırtmakta. Çok müthiş bir gelişim içinde. Bu şartlarda sandalyeyi kontrol altına almak, isabetli atışlar yapabilmek çok zordur. Ancak Abdullah bunları fazlasıyla başarıyor. Yaklaşık 1 yıldır bizimle birlikte çalışıyor. Gerek takımla antrenmanlarda, gerekse özel çalışmalarla kendisini yetiştiriyoruz. Bu seviyede engelli birisine eğitim verip, basketbolcu kimliği kazandırmak istiyoruz. Abdullah'taki bu azim bizi umutlandırıyor." şeklinde görüş belirtti.

ŞANLIURFA - Ailesinden gizli başladığı basketbol, engelli Abdullah'ın hayatını değiştirdi
ŞANLIURFA - Ailesinden gizli başladığı basketbol, engelli Abdullah'ın hayatını değiştirdi
ŞANLIURFA - Ailesinden gizli başladığı basketbol, engelli Abdullah'ın hayatını değiştirdi
ŞANLIURFA - Ailesinden gizli başladığı basketbol, engelli Abdullah'ın hayatını değiştirdi
ŞANLIURFA - Ailesinden gizli başladığı basketbol, engelli Abdullah'ın hayatını değiştirdi
ŞANLIURFA - Ailesinden gizli başladığı basketbol, engelli Abdullah'ın hayatını değiştirdi
ŞANLIURFA - Ailesinden gizli başladığı basketbol, engelli Abdullah'ın hayatını değiştirdi
ŞANLIURFA - Ailesinden gizli başladığı basketbol, engelli Abdullah'ın hayatını değiştirdi
ŞANLIURFA - Ailesinden gizli başladığı basketbol, engelli Abdullah'ın hayatını değiştirdi

Büyükşehir Belediyespor, Tekerlekli Sandalye, Şanlıurfa, basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Ailesinden gizli başladığı basketbol, engelli Abdullah'ın hayatını değiştirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

CHP Mersin mitingine 11:55 CHP Mersin mitingine "Squid Game" ile davet ediyor!
5 aylık enflasyona göre, memur ve emekliye şimdiden yüzde 7,47'lik zam göründü 11:48 5 aylık enflasyona göre, memur ve emekliye şimdiden yüzde 7,47'lik zam göründü Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! 11:35 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! Melih Gökçek'ten Tanju Özcan'a sert tepki: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın 10:50 Melih Gökçek'ten Tanju Özcan'a sert tepki: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 10:49 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu 10:08 Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor 09:40 Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! 08:54 BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!

Son Dakika Haberleri
11:55 CHP Mersin mitingine "Squid Game" ile davet ediyor!
11:49 En yakın arkadaşının vefatıyla yıkılan Hazal Kaya: Olayı görenler savcılığa başvursun
11:46 Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira
11:34 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!
11:33 Pereira'nın boşalan koltuğu hemen dolacak! Fenerbahçe'de ilk hedef Slaven Bilic oldu
11:32 Kılıçdaroğlu TÜİK'in önünde konuşuyor: Burası artık bir devlet kurumu değil, saray kurumudur!
11:22 CHP'nin ikinci mitingi Kocaeli'de yapılacak! İlki yarın Mersin'de!
11:14 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:13 Esra Erol'da dram sürüyor: Zihinsel engelli Fatma yine evli adama kaçtı, bu kez saçlarını da kazıttı!
11:08 Yükselişi devam eden altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor
Ekmek kuyruğundaki vatandaşlara "Ot yiyin ot, bunlar iyi günleriniz" diye bağırdı! Ekmek kuyruğundaki vatandaşlara "Ot yiyin ot, bunlar iyi günleriniz" diye bağırdı!         
11:56
En yakın arkadaşının vefatıyla yıkılan Hazal Kaya: Olayı görenler savcılığa başvursun En yakın arkadaşının vefatıyla yıkılan Hazal Kaya: Olayı görenler savcılığa başvursun         
11:50
Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira         
11:47
Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı         
11:01
El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti         
10:50
Enişteden liseli kıza mide bulandıran cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza mide bulandıran cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
10:41
Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı         
09:57
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor         
07:21
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 12:02:39. #1.11#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Ailesinden gizli başladığı basketbol, engelli Abdullah'ın hayatını değiştirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement