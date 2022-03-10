Ailesinden haber alamayan Anya, ülkesi için gece gündüz çalışıyor - Son Dakika

- Ailesinden haber alamayan Anya, ülkesi için gece gündüz çalışıyor

LVİV - Ukrayna'nın Lviv kentindeki çocuk kütüphanesinde ordu için kamuflaj üretimi çalışmalarına katılan Anya, ailesinden haber alamasa da ülke savunması için gece gündüz çalışıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 15 gündür devam ediyor. Ukraynalı çok sayıda sivil ülkesini savunmak için gönüllü olarak orduya katılırken, katılmayanlar ise ülke savunmasına destek olabilmek için var gücüyle çalışıyor. Lviv'de bulunan bir çocuk kütüphanesinde gencinden yaşlısına herkes, hatta annesinin yanında bulunan çocuklar bile cephede savaşan Ukrayna ordusu için kamuflaj yapıyor. Gece gündüz demeden çalışan Ukraynalılar, burada ürettikleri kamuflaj malzemelerini cephe hattına gönderiyor.

Ailesinden haber alamasa da ülkesi için çalışmaya devam ediyor

Kütüphanede kamuflaj yapımında çalışan Anya isimli genç kadın, ailesinden günlerdir haber alamadığını ve hayatta olup olmadıklarını dahi bilmediğini belirterek, "Ailem Mariupol'da yaşıyor. Ben Brovary'de yaşıyordum. Ancak şu anda Lviv'deyim. Brovary'de durum çok kötü, ancak Mariupol'de daha kötü. Çünkü birçok insan susuzlukla mücadele ediyor. Elektrik yok, gaz yok. İnsanlar 8 günden fazladır sığınaklarda yaşıyor. Ailem de sığınakta kalıyor ve onlarla iletişim kuramıyorum. Onlarla en son 3 gün önce telefonda görüştüm. Beş gün önce hiç bağlantı kuramıyordum. Açıkçası şu anda hayattalar mı bilmiyorum. İnsanların bunları bilmesini istiyorum. Aileme ve Mariupol halkına yönelik saldırının durmasını istiyorum. Belki bu onların beni duymasına yardımcı olur" dedi.

Kütüphanedeki çalışmalara kendisini ve ülkesini korumak için katıldığını söyleyen Anya, "Buraya insanlara yardım etmek için geldim. Burada ordumuz için kamuflaj yapıyoruz. Erkekler ve kadınların savaşta kendilerini korumaları için çeşitli malzemeler üretiyoruz" diye konuştu.