Son Dakika Haberleri: Ailesinden Habersiz Alıp, Otoyol Gişelerine Çarptığı Otomobilde Can Verdi

Ailesinden Habersiz Alıp, Otoyol Gişelerine Çarptığı Otomobilde Can Verdi

1 saat önce

İZMİR'de, otoyol gişelerinin duvarına çarpıp, alev alarak, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü O.K. (16), yaşamını yitirdi.

Ailesinden Habersiz Alıp, Otoyol Gişelerine Çarptığı Otomobilde Can Verdi, System.String[]
İZMİR'de, otoyol gişelerinin duvarına çarpıp, alev alarak, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü O.K. (16), yaşamını yitirdi. O.K.'nin, evin önünde park halindeki aracı ailesinden izinsiz alıp, yola çıktığı öğrenildi. 

Kaza, sabah saatlerinde, İzmir- Aydın yolunun Işıkkent Gişeleri mevkisinde meydana geldi. O.K., iddiaya göre, evin önünde park halindeki plakası öğrenilemeyen otomobili aile bireylerinin haberi olmadan çalıştırıp, yola çıktı. O.K.'nin gişelerden geçerken, direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, duvara çarptıktan sonra alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, hurdaya dönen otomobildeki O.K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. O.K.'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:02 Kaynak: DHA

İzmir, TEM Otoyolu, Güncel
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