Ailesinden izinsiz aldığı minibüsle takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir minibüsün yoldan çıkarak takla atması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir minibüsün yoldan çıkarak takla atması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
Alınan bilgiye göre, Ö.Ş. adlı çocuk, ailesinden izinsiz aldığı 27 V 7252 plakalı minibüsle arkadaşlarıyla gezintiye çıktı. Cimikanlı Mahallesi, Çiğdem Tepe mevkisinde direksiyon hakimiyeti kaybolan minibüs, yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan arkadaşları yaşları küçük Hüseyin Duyar, İ.B., A.Ş. ile A.C. yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Hüseyin Duyar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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