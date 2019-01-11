Ailesinden Kaçan Suudi Genç Kızı Avustralya Kabul Etti
59 dakika önce
Ailesinden kaçarak Avustralya'ya gitmeye çalışan ancak Bangkok Havalimanı'nda alıkonulan 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el Kunun'a Avustralya tarafından iltica hakkı verildi.
Ailesinden kaçarak Avustralya
'ya gitmeye çalışan ancak Bangkok
Havalimanı'nda alıkonulan 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el Kunun'a Avustralya tarafından iltica hakkı verildi.
Ailesinden kaçarak Avustralya'ya gitmeye çalışırken Bangkok Havalimanı'nda alıkonulan 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el Kunun'a Birleşmiş Milletler
tarafından mülteci statüsü verilmişti. Birleşmiş Milletler'in yardımıyla Avustralya'ya geçici giriş izni ve iltica hakkı verdiği öğrenildi. Tayland
Göçmen Polisi Şefi Surachate Hakparn Rahaf'a, Kanada
'nın da iltica teklifinde bulunulduğunu söyleyerek, "Avustralya iltica hakkı verdi, ancak kendisinin tam olarak nereye gideceğine karar vermesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu. - CANBERRA
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:29 Kaynak: İHA
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