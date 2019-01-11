Son Dakika Haberleri: Ailesinden Kaçan Suudi Genç Kızı Avustralya Kabul Etti

Ailesinden Kaçan Suudi Genç Kızı Avustralya Kabul Etti

59 dakika önce

Ailesinden kaçarak Avustralya'ya gitmeye çalışan ancak Bangkok Havalimanı'nda alıkonulan 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el Kunun'a Avustralya tarafından iltica hakkı verildi.

Ailesinden Kaçan Suudi Genç Kızı Avustralya Kabul Etti, System.String[]
Ailesinden kaçarak Avustralya'ya gitmeye çalışan ancak Bangkok Havalimanı'nda alıkonulan 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el Kunun'a Avustralya tarafından iltica hakkı verildi.

Ailesinden kaçarak Avustralya'ya gitmeye çalışırken Bangkok Havalimanı'nda alıkonulan 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el Kunun'a Birleşmiş Milletler tarafından mülteci statüsü verilmişti. Birleşmiş Milletler'in yardımıyla Avustralya'ya geçici giriş izni ve iltica hakkı verdiği öğrenildi. Tayland Göçmen Polisi Şefi Surachate Hakparn Rahaf'a, Kanada'nın da iltica teklifinde bulunulduğunu söyleyerek, "Avustralya iltica hakkı verdi, ancak kendisinin tam olarak nereye gideceğine karar vermesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu. - CANBERRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:29 Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Bangkok, Avustralya, Güncel
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