Ailesinden Rektör Aldemir'e Ziyaret
1 saat önce
AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. De. Osman Selçuk Aldemir, anne ve babasını yeni makamında ağırladı.
AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi
(ADÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. De. Osman Selçuk
Aldemir, anne ve babasını yeni makamında ağırladı.
Rektör Aldemir'in anne babası Mukaddes Aldemir ile Selahattin Aldemir, Aldemir'i makamında ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Aldemir çifti, oğullarının başarısından duydukları mutluluğu ifade ederek, başarılarının daim olmasını temenni etti. Anne
ve babasının ziyaretinden ve hayır dualarından duyduğu memnuniyeti belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Hayatım boyunca aileme layık bir evlat olabilmek için çalıştım. Aileme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum" dedi. - AYDIN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:13 Kaynak: İHA
3 Aylık Bebeğin Ölümüne Yol Açan Ünlü Şarkıcı İçin 15 Yıl Hapis Cezası İstendi
Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri
2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı
Binali Yıldırım'dan Şart Koşup Oy Vereceğim Diyen Vatandaşa: Bu İşler, Oyla Hesap Kitap İşi Değil