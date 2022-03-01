Ailesine bakılması vaadiyle suçu üstlendi! Hakimin sorusuna "Salaklık ettim" dedi - Son Dakika
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Ailesine bakılması vaadiyle suçu üstlendi! Hakimin sorusuna "Salaklık ettim" dedi

01.03.2022 19:43
Ailesine bakılması vaadiyle suçu üstlendi! Hakimin sorusuna "Salaklık ettim" dedi

Galerici cinayetinde yeni gelişme yaşandı. 9 Haziran'da Antalya'da kiraladıkları aracın bozulması üzerine yeni araç vermediği gerekçesiyle 49 yaşındaki galericiyi öldüren sanıklar bugün hakim karşısına çıktı Sanıklardan Baran Araç, ailesine bakılması vaadiyle suçu üstlendiğini iddia ederek, "Salaklık ettim, arkadaşımın suçunu üstlendim" sözlerine yer verdi.

Kepez ilçesi'nde 9 Haziran günü Mesut Bağdınlı'nın galerisine giden Umut Denizhan, kiraladığı aracın arızalandığını belirterek yenisini talep etti. Galeride çalışan Deniz S., bir süre önce de aynı taleple gelip aracı değiştiren Denizhan'a bu kez olumsuz yanıt verdi. Deniz S. en son bozulan araçta 4 bin 800 lira masraf olduğunu belirterek bu parayı da istedi. Ancak Umut Denizhan, parayı ödemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Galeridekiler araya girerek tarafları ayırdı.

GALERİCİNİN BULUNDUĞU ARACA ATEŞ AÇTI

Umut Denizhan ile arkadaşı Baran Araç ve Yusuf Mert Avlar, bu olaydan bir süre sonra içinde iş yeri sahibi Mesut Bağdınlı ve Deniz S. ile 2 kişinin daha bulunduğu araca trafikte ateş etti. Saldırıda Bağdınlı yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırıldığı Mesut Bağdınlı, kurtarılamadı.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

Olayın adından yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 'Kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ömür boyu ve 18'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanıklar Umut Denizhan, Baran Araç ve Yusuf Mert Avlar, hakim karşısına çıktı. Sanıklardan Baran Araç ve Yusuf Mert Avlar, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, Umut Denizhan Baran ile Maktul Bağdanlı'nın yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada; tanıkların dinlenmesinin ardından sanıklar, hakimin sorularına yanıt verdi.

"SALAKLIK ETTİM, ARKADAŞIMIN SUÇUNU ÜSTLENDİM"

Sanık Baran Araç, ailesine bakılması vaadiyle suçu üstlendiğini belirterek, "Salaklık ettim, arkadaşımın suçunu üstlendim" dedi. Baran Araç'ın sözleri üzerine Umut Denizhan, olay anında aracın ön sağ koltuğunda oturduğunu kabul ederek, Baran Araç'ın suçlamalarını reddedip, suçun kendisine atıldığını ileri sürdü. Bağdanlı ailesinin avukatı Burak Erdem, Baran Araç'ın HTS kayıtlarının alınmasını talep etti. Sanıkların avukatları ise müvekkillerinin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, tanık ifadesinin ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 31 Mart'a erteledi.

Ailesine bakılması vaadiyle suçu üstlendi! Hakimin sorusuna Salaklık ettim dedi
YORUMLAR
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Antalya'da galericiyi öldürdükleri öne sürülen 3 sanığın yargılanması sürüyor Antalya'da galericiyi öldürdükleri öne sürülen 3 sanığın yargılanması sürüyor Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ailesine bakılması vaadiyle suçu üstlendi! Hakimin sorusuna 'Salaklık ettim' dedi - Son Dakika


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