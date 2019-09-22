Son Dakika Haberleri: Ailesine ev arıyor
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Ailesine ev arıyor

9 dakika önce

Özellikle Bağdat Caddesi ya da Ataşehir civarına odaklanan ünlü oyuncu, sık sık emlakçılarla görüşüp evleri geziyor.

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Özellikle Bağdat Caddesi ya da Ataşehir civarına odaklanan ünlü oyuncu, sık sık emlakçılarla görüşüp evleri geziyor. Ancak şimdiye kadar arayışı sonuç vermedi, Tatlıtuğ ailesine uygun daireyi bir türlü bulamadı.

Ataşehir, Bağdat, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:15 
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