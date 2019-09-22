Ailesine ev arıyor
9 dakika önce
Özellikle Bağdat Caddesi ya da Ataşehir civarına odaklanan ünlü oyuncu, sık sık emlakçılarla görüşüp evleri geziyor.
Özellikle Bağdat Caddesi ya da Ataşehir civarına odaklanan ünlü oyuncu, sık sık emlakçılarla görüşüp evleri geziyor. Ancak şimdiye kadar arayışı sonuç vermedi, Tatlıtuğ ailesine uygun daireyi bir türlü bulamadı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:15
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk görüntüleri yayınlandı Haluk Levent'in anıt mezar çağrısı büyük yankı buldu! Neslican, 6 aileye daha umut oldu Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar bir kez daha birlikte yakalandılar Tolga Karel üçüncü kez baba olduğunu Neslican'ın fotoğrafını paylaşarak duyurdu