Ailesine ev arıyor

Özellikle Bağdat Caddesi ya da Ataşehir civarına odaklanan ünlü oyuncu, sık sık emlakçılarla görüşüp evleri geziyor. Ancak şimdiye kadar arayışı sonuç vermedi, Tatlıtuğ ailesine uygun daireyi bir türlü bulamadı.