Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarından Dr. Duygu Eda Altıngeyik, 25 Haziran Cuma günü halasının Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'ndeki evinden "Yürüyüşe çıkıyorum" diyerek ayrıldı. Yanına kimliğini ve telefonunu almadığı belirlenen Altıngeyik, eve dönmedi. Cumartesi düzenlenen mezuniyet balosuna da gitmeyen Altıngeyik hiçbir yerde bulunamayınca yakınları Sakarya Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıplar Büro Amirliği ekipleri, Duygu Eda Altıngeyik'i bulmak için çok yönlü araştırma başlattı.

"EVE DÖNERKEN BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU"

Ablasının hayatından endişe ettiklerini söyleyen aynı okulda okuyan kardeşi Mehmet Altıngeyik, bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı ve ablasını aradığını söyledi. Altıngeyik şunları anlattı: "Ben kaçırıldığından şüpheleniyorum. Sıradan bir yürüyüş esnasında kayboldu. Umarım bulunur. Hiçbir yerde iz yok. Polisler de uğraşıyor. Halamlara ziyarete gidiyorduk. Oradan yaya olarak eve dönerken, bir anda ortadan kayboldu. Adeta sırra kadem bastı. Hiçbir problem yoktu.Hayatından endişe duyuyorum."

"KUZENİMLE ETTİĞİM KAVGADA AİLEM ARKAMDA DURMADI, ÇIKIP GİTTİM"

24 yaşındaki yeni mezun Doktor Duygu Eda Altıngeyik daha sonra Müge Anlı ile telefonda ortadan kaybolma sebebiyle ilgili konuştu. Kuzeniyle kavga ettiklerini belirten Duygu, şunları anlattı: "Ailem beni sevmiyor. Kimse o kavgada arkamda durmadı. Erkek kardeşim 'iyi olmuş' dedi. Ben de gurur yaptım ve evden çıkıp gittim."

"KIZIM BÖYLE BİR ŞEY İÇİN İNSAN KAÇAR MI?"

Müge Anlı, "Kızım böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu, ailesini bu kadar endişe içinde bırakır mı? Bak kaç yaşındasın sen? Kimi cezalandırıyorsun?" diye sordu. Doktor Duygu Eda ise "Ben çok gururlu bir insanım. Ailemin o kavgada benim arkamda durması, bana destek çıkması gerekirdi. O kızgınlık ve gururla çıktım gittim. Gece yarısını başıma ne gelir diye düşünmedim. Her şeyi göze aldım." dedi.

Anlı'nın "Başka bir mesele vardır belki" sözlerine ise genç kadın, "Hayır ben çok gururluyum. Alıngan biriyim" diyerek sebebin gerçekten de kuzeniyle kavgası olduğunu söyledi. Duygu, annesi canlı yayına bağlandıktan sonra eve dönme kararı aldı.