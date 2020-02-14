Ailesine kızıp evi terk eden genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ailesine kızıp evi terk eden genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Ailesine kızıp evi terk eden genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor

6 saat önce

Erzurum'un Aşkale ilçesinde ailesi ile tartıştıktan sonra evi terk eden 17 yaşındaki genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor.

Ailesine kızıp evi terk eden genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor, System.String[]

Erzurum'un Aşkale ilçesinde ailesi ile tartıştıktan sonra evi terk eden 17 yaşındaki genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor.


Aşkale ilçesi Meydan Mahallesi'nde yaşayan Nermin-Yüksel T. çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan lise 3. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Didem T., annesiyle tartışması sonrası evi terk etti. Aile, kızlarının eve gelmemesi üzerine Aşkale İlçe Polis Merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp kızı bulmak için seferber oldu. İlçe merkezindeki güvenlik kameralarından Didem'in en son Aşkale- Erzincan karayolu Bölge Trafik mevkiine doğru gittiği tespit edildi. Olumsuz hava şartlarına rağmen aramalar devam ederken, dün yapılan uygulamaya Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Erzurum ve Aşkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Erzurum AFAD ekipleri katıldı. 100 kişilik ekibin iki eğitimli özel köpek ve drone ile sabahın erken saatlerinde yeniden başladığı aramalar Gümüşseren Mahallesi'ndeki boş evlerde ve arazide devam ediyor.


İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu ve Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış da Didem'in en son görüldüğü yere gelerek, arama çalışmalarını bizzat yerinde takip ettiler. İlçe Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Kriz Merkezi, kayıp Didem'den herhangi bir iz ve emare olmamasına rağmen tüm olasılıkları değerlendiriyor. - ERZURUM

Emniyet Müdürlüğü, Meydan Mahallesi, Aşkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, Muslera'nın sözleşmesini 3 yıl daha uzatmak istiyor
Sahte banka sitelerine erişim yasağı getirilecek Göz koyduğu Faslı baldızını öldüren enişte evlatlıktan reddedildi Rus asker kız arkadaşına 16 tankla evlenme teklif etti

Son Dakika Haberleri
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 18:38:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ailesine kızıp evi terk eden genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]