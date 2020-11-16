Ailesine şiddet uygulayan babasını öldürdü - Son Dakika

Ailesine şiddet uygulayan babasını öldürdü
16.11.2020 14:25
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ailesine şiddet uyguladığı ileri sürülen baba, 16 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ailesine şiddet uyguladığı ileri sürülen baba, 16 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Cemal Gürsel Mahallesi'nde ikamet eden ve işsiz olduğu bildirilen 2 çocuk babası Rimon T. (46), iddiaya göre, alkol alarak çocuklarına ve eşine sürekli şiddet uyguladı. Buna dayanamayan oğulları bugün de babalarıyla tartıştı. Kardeşlerden 16 yaşındaki M.T. tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla babasını yaraladı. Rimon T. kaldırıldığı Samandağ Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Olaydan sonra zanlı 16 yaşındaki M.T. evden alınarak polis tarafından emniyete götürüldü. - HATAY
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