Ailesine üzüm götürürken, otomobili takla attı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, sürücü İbrahim Beyhan'ın (37) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp, tarlaya uçtu. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü Beyhan, "Allah şükür takla atan araçtan sağ salim çıktık. . İstanbul'daki aileme üzüm götürüyordum. Arabanın hiçbir önemi yok bizim için. Allah beterinden korusun" dedi.

Kaza, Malkara- Şarköy karayolunun Ballı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şarköy'den Malkara yönüne giden İbrahim Beyhan, yönetimindeki 34 ACS 389 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Virajda kontrolden çıkan otomobil, takla atarak tarlaya uçtu. Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan ve kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü İbrahim Beyhan, gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.Takla atan otomobilin başında yaptığı kazayı yakınlarına telefonla haber veren Beyhan, "Şarköy'e gezmeye geldik. Buradan aileme üzüm aldım. İstanbul'daki aileme üzüm götürüyordum. Ama kısmet olmadı. Karşıda bir kamyon vardı. Karşıdan kamyon üzerimize aniden gelince kamyonu kurtarmaya çalışırken virajı alamadık ve takla attık. Allah beterinden korusun. Yapacak bir şey yok. Yol yardımını aradık ve yol yardımından yardım bekliyoruz. Şu anda trafik polisimiz ve vatandaşlarımız bizlere yardımcı oluyor. Allah şükür takla atan araçtan sağ salim çıktık. Arabanın hiçbir önemi yok bizim için. Allah beterinden korusun" dedi.