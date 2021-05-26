Ailesine yardım etmek adına kuryelik yapan üniversite öğrencisi, trafik kazasında yaşamını yitirdi

26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:14

İzmir'de ailesine destek olmak adına bir çiğ köftecide motorlu kuryelik yapan üniversite öğrencisi Abdullah Barış Çay, motosikletle sipariş götürmek için yola çıktı. Seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen Çay, kaldırıma çarparak metrelerce sürüklendi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, gencin yaşamını yitirdiğini belirlerken, haberi duyan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

İzmir'in Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi 364 Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada, bir çiğ köftecide motorlu kuryelik yaptığı öğrenilen Abdullah Barış Çay (20), sipariş götürmek için kullandığı 35 APE 503 plakalı motosikleti ile yola çıktı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Çay, motosiklet ile seyir halinde olduğu sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Çay, metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin kontrolünde, Çay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Çay'ın hayatını kaybettiğini duyarak olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

AİLESİNE YARDIM ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORDU

Öte yandan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) okuduğu öğrenilen Abdullah Barış Çay'ın, ailesine destek olmak için moto kuryelik yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ailesine yardım etmek adına kuryelik yapan üniversite öğrencisi, trafik kazasında yaşamını yitirdi - Son Dakika
Kaynak: DHA
İzmir, Polis, Kaza, Çay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika Haberleri
09:22 Alkolü fazla kaçırdı, 9. kattan düşerek hayatını kaybetti
09:22 Biden'ın sekreter adayı skandal seçim vaadi yaptı: Türkiye'yi saf dışı bırakacağım
09:19 Sedat Peker'in geçmiş iddiaları için harekete geçilebilir mi? Hukukçu Ersan Şen zaman aşımına işaret etti
09:17 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup
09:15 Kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
09:14 Ailesine yardım etmek adına kuryelik yapan üniversite öğrencisi, trafik kazasında yaşamını yitirdi
09:12 Tartıştığı sevgilisinin kapısına gelip, başka bir erkekle görünce kurşun yağmuruna tuttu
09:11 Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi
09:08 Doğu Perinçek'ten olay yaratacak iddia: Bana suikast planlayan kişi şu anda İYİ Parti'de milletvekili
09:07 Kademeli normalleşmenin ardından neler olacağı belli olacak! Kritik tavsiye kararlarının alınacağı Bilim Kurulu, bugün toplanıyor
Son Dakika 3. Sayfa Ailesine yardım etmek adına kuryelik yapan üniversite öğrencisi, trafik kazasında yaşamını yitirdi - Son Dakika