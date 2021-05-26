Ailesine yardım etmek adına kuryelik yapan üniversite öğrencisi, trafik kazasında yaşamını yitirdi - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi 364 Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada, bir çiğ köftecide motorlu kuryelik yaptığı öğrenilen Abdullah Barış Çay (20), sipariş götürmek için kullandığı 35 APE 503 plakalı motosikleti ile yola çıktı.
Çay, motosiklet ile seyir halinde olduğu sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Çay, metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin kontrolünde, Çay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Çay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Çay'ın hayatını kaybettiğini duyarak olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.
Öte yandan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) okuduğu öğrenilen Abdullah Barış Çay'ın, ailesine destek olmak için moto kuryelik yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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