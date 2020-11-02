Ailesini depremde kaybetti; kendisi 12 saat sonra kurtuldu: "Bir kişi çıktığı zaman sanki ben çıkıyorum" - Son Dakika

Ailesini depremde kaybetti; kendisi 12 saat sonra kurtuldu: "Bir kişi çıktığı zaman sanki ben çıkıyorum"

02.11.2020 10:09

Ailesini depremde kaybetti; kendisi 12 saat sonra kurtuldu: "Bir kişi çıktığı zaman sanki ben çıkıyorum" Depremde hamile eşi ile oğlunu kaybeden ve 12 saat sonra enkazdan kurtarılan baba Meriç Dişli;

Ailesini depremde kaybetti; kendisi 12 saat sonra kurtuldu: "Bir kişi çıktığı zaman sanki ben çıkıyorum"

Depremde hamile eşi ile oğlunu kaybeden ve 12 saat sonra enkazdan kurtarılan baba Meriç Dişli;

"Oğlum depremde doğdu depremde öldü"

"Oradan bir kişi çıktığı zaman sanki ben çıkıyorum"

"12 saat enkazda kaldım. Orada kalmanın her dakika ve saniyesi bir ölümdür"

"Onlarda benim kader arkadaşlarım"

" 15 saniye bir ömrü etkiliyor"

ELAZIĞ - Elazığ depreminde 6,5 aylık hamile eşi ile 13 yaşındaki oğlunu kaybeden ve kendisi de 12 saat sonra enkaz altından yaralı olarak çıkartılan baba Meriç Dişli, "Keşke İzmir'de onların yanına gidebilsem, acılarını paylaşmak isterdim. Oradan bir kişi çıktığı zaman sanki ben çıkıyorum" dedi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetmiş ve 20 binden fazla konut ağır hasar görmüştü. Depremde kent merkezindeki binaların yanı sıra Maden ilçesi Gezin köyünde Tılhem Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Mavi Göl Apartmanı çökmüştü. O enkazda, 6,5 aylık hamile Pınar Dişli ve 13 yaşındaki oğlu Miraç'ın cansız bedenleri çıkartılırken baba Meriç Dişli ise 12 saatlik çalışmanın ardından ekipler tarafından yaralı olarak kurtulmuştu. Ailesini depremde kaybeden baba dişli yaşadıklarını anlattı. Eşinin göğsünde, oğlunun ise bacağının kenarında hayatını kaybettiğini dile getiren Dişli, 10 ay geç geçmesine rağmen aklından hiç çıkmadıklarını söyledi. İzmir'e giderek oradaki depremzedelerin yanında olmak, acılarını paylaşmak istediğini ifade eden Dişli, sürekli televizyon izlediğini ve enkazdan sağ olarak çıkartılan birini görünce kendisi çıkıyormuş gibi hissettiğini ifade etti.

"Onlarda benim kader arkadaşlarım"

24 Ocak depreminde hamile eşi, oğlu ile enkazda kaldığını ve onları kaybettiğini belirten Meriç Dişli, "Allah kimseye yaşatmasın. 12 saat enkazda kaldım. Orada kalmanın her dakika ve saniyesi bir ölümdür. İzmir'de böyle bir olay yaşandı. Oradaki insanların acısını ne hissettiklerini, her şeyi içten yaşıyorum ve hissediyorum. Keşke onların yanına gidebilsem. Onların o acılarını paylaşmak isterdim. Onların yanında olmak isterdim. Çünkü onlarda benim kader arkadaşlarım. Allah kimseye yaşattırmasın, güç ve kuvvet versin"ifadelerini kullandı.

"Deprem olmadan biz depremi konuştuk"

Enkazda 12 saat kaldığını vurgulayan Dişli, "Hesap kitaba oturdum. Yaşadığım müddetçe keşke keşke dedim. Kafamı seccadeden hiç kaldırmasaydım dedim. Hayatım boyunca her dakika ve saniyesini Allah ile yaşasaydım. Mal mülk hiçbir şey akla gelmiyor. Allah'ın verdiği ganimetler çok ki, hiçbir şeyin değerini bilmiyordum. Orada anlıyorsun. Depreme 20 dakika vardı, bir kanal Manisa depremini gösteriyordu. Oğlum, 'baba depremde insanlar çok ölürse ne olur' dedi. Bende büyük bir mezar kazılır, içerisine konulur dedim. Eşimde 'öyle olmaz' dedi. Oğlum 'beni aynı mezara koyun' dedi. Deprem olmadan biz depremi konuştuk. Onlar bana vasiyetini yaptılar. Size ne oluyor dedim, güldüler. Balkona çıktım hava aldım biraz oturdum. İçeri geldim oturmadan deprem oldu. Deprem olur olmaz oğlum öldü. Kafası zaten yanımdaydı. Eşimin kafası benim göğsüme düştü. Benim kafam onun üstündeydi. Fatiha süresini okudu ve Kelime-i Şehadet getirdi. 3 dakika içerisinde o da vefat etti. Malı mülkü boş ver. Allah o insanlara sabır versin. O enkazın içinde ne yaşıyorlar hepsini çok iyi biliyorum" diye konuştu.

"Oradan bir kişi çıktığı zaman sanki ben çıkıyorum"

Depremden 10 ay geçtiğini ve halen unutamadığını aktaran Dişli, "O enkazdan niye çıktım ben. Bende keşke ölseydim. Yani hayat devam ediyor ama nasıl devam ediyor. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Allah o insanlara yardım etsin. Biz depremzedeler olarak İzmirli depremzedeleri ziyaret etmek istiyoruz. Hastalarına, yakınlarına, enkazdan çıkanların yanına gitmek istiyoruz. Büyüklerimiz yardım etsin gidelim. Biz onlarla kader arkadaşıyız. Onların acısını derinden yaşıyoruz ve yanlarına gitmek istiyoruz. Ben sabaha kadar televizyon izliyorum. Oradan bir kişi çıktığı zaman sanki ben çıkıyorum. Sanki bendim. Çok mutlu oluyorum"şeklinde konuştu.

"Oğlum depremle doğdu depremle öldü"

21 Şubat 2007 tarihin Elazığ'da yine deprem olduğunu dile getiren Dişli, "Eşim o zaman oğluma hamileydi. Eşim strese girdi ve doktora gittik. 22 Şubat 2007 tarihinde oğlum doğdu. Deprem dünyaya gelen bir çocuğun son cümleleri deprem oldu. Depremle doğdu depremle öldü. Bir çocuğum ise deprem doğmadan gitti. Rahmetli eşim ben bu çocuğu doğuramayacağım derdi. İçine doğmuş. Bu taşların hepsini bir araya getirdiğimde tek tek diziyorum. Böyle bir kader yok. Ben her dakika her saniye aklımda. 5, 10 gün sonra herkes kendi halinde olacak ama depremzedelerin hepsi ömür boyu yaşayacaklar. 15 saniye bir insanın ömrünü etkiliyor" diye kaydetti.

Ailesini depremde kaybetti; kendisi 12 saat sonra kurtuldu: Bir kişi çıktığı zaman sanki ben çıkıyorum
Ailesini depremde kaybetti; kendisi 12 saat sonra kurtuldu: Bir kişi çıktığı zaman sanki ben çıkıyorum
Ailesini depremde kaybetti; kendisi 12 saat sonra kurtuldu: Bir kişi çıktığı zaman sanki ben çıkıyorum
Ailesini depremde kaybetti; kendisi 12 saat sonra kurtuldu: Bir kişi çıktığı zaman sanki ben çıkıyorum
Ailesini depremde kaybetti; kendisi 12 saat sonra kurtuldu: Bir kişi çıktığı zaman sanki ben çıkıyorum
Ailesini depremde kaybetti; kendisi 12 saat sonra kurtuldu: Bir kişi çıktığı zaman sanki ben çıkıyorum
Ailesini depremde kaybetti; kendisi 12 saat sonra kurtuldu: Bir kişi çıktığı zaman sanki ben çıkıyorum
Ailesini depremde kaybetti; kendisi 12 saat sonra kurtuldu: Bir kişi çıktığı zaman sanki ben çıkıyorum
Ailesini depremde kaybetti; kendisi 12 saat sonra kurtuldu: Bir kişi çıktığı zaman sanki ben çıkıyorum
Ailesini depremde kaybetti; kendisi 12 saat sonra kurtuldu: Bir kişi çıktığı zaman sanki ben çıkıyorum
Ailesini depremde kaybetti; kendisi 12 saat sonra kurtuldu: Bir kişi çıktığı zaman sanki ben çıkıyorum

Elazığ, Deprem, Meriç, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ailesini depremde kaybetti; kendisi 12 saat sonra kurtuldu: 'Bir kişi çıktığı zaman sanki ben çıkıyorum' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 508 liradan işlem görüyor Yükselişini sürdüren dolar yeni haftaya 8,38'den başladı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Kahvaltı hazırlamayan eşine kafa atıp burnundan bıçakladı Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sırada yer alıyor Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu
2-8 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı 2-8 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı         
10:39
Erman Toroğlu'ndan Beşiktaşlı isimlere sert eleştiri: Biri panik atak hastası, diğeri alkolik Erman Toroğlu'ndan Beşiktaşlı isimlere sert eleştiri: Biri panik atak hastası, diğeri alkolik         
10:28
Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim         
10:17
İşte 3 yaşındaki Elif'in enkazdan çıkarılma anı! Kendisini ambulansa götüren görevlinin elini sıkı sıkı tuttu İşte 3 yaşındaki Elif'in enkazdan çıkarılma anı! Kendisini ambulansa götüren görevlinin elini sıkı sıkı tuttu         
10:14
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdü         
10:00
Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor         
09:47
Devlet Bahçeli'nin koronaya yakalandığı iddiasını özel kalem müdürü yalanladı: Beyefendinin sağlığı gayet iyi Devlet Bahçeli'nin koronaya yakalandığı iddiasını özel kalem müdürü yalanladı: Beyefendinin sağlığı gayet iyi         
09:40
Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı         
09:02
3 yaşındaki Elif'i enkazdan sağ çıkaran görevli gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım onu bize bağışladı 3 yaşındaki Elif'i enkazdan sağ çıkaran görevli gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım onu bize bağışladı         
08:43
İrem Derici'den İrem Derici'den "İnsan erkeğin gücünü istiyor" diyen Demet Akalın'a gönderme: Erkek gücüne ihtiyaç duymuyorum         
08:38
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı         
07:56
Lübnan'da Ermeniler, Dağlık Karabağ'da savaşmak için gönüllü asker topluyor Lübnan'da Ermeniler, Dağlık Karabağ'da savaşmak için gönüllü asker topluyor         
07:42
Polisin maske cezası yazmak istediği evli çift, ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada Polisin maske cezası yazmak istediği evli çift, ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada         
00:45
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi "Ağaçtan düştü" diyerek hastaneye getirdiler         
18:03
Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 83'e yükseldi Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 83'e yükseldi         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 11:02:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ailesini depremde kaybetti; kendisi 12 saat sonra kurtuldu: "Bir kişi çıktığı zaman sanki ben çıkıyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei