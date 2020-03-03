Ailesini dinlemeyip nehre atladı, ekipler kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ailesini dinlemeyip nehre atladı, ekipler kurtardı - Son Dakika

Ailesini dinlemeyip nehre atladı, ekipler kurtardı

6 saat önce

ADANA'da, köprüye çıkarak intihara kalkışan M.Ç., anne, baba ve ablasının olay yerine gelip ikna etmeye çalışmasına rağmen, onlara el sallyarak Seyhan Nehri'ne atladı.

Ailesini dinlemeyip nehre atladı, ekipler kurtardı, System.String[]

ADANA'da, köprüye çıkarak intihara kalkışan M.Ç., anne, baba ve ablasının olay yerine gelip ikna etmeye çalışmasına rağmen, onlara el sallyarak Seyhan Nehri'ne atladı. Önlem alan ekipler tarafından kurtarılan M.Ç., hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Seyhan Nehri üzerindeki demir köprüde meydana geldi. Yaşadığı sıkıntı nedeniyle sabah saatlerinde köprüye çıkan M.Ç.'yi fark eden çevredekiler, polisi aradı. M.Ç.'nin köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunduğunu öğrenen babası), annesi ve ablası olay yerine geldi. Oğlunu ikna etmek isteyen baba, "Ben 70 yaşındayım bana bu acıyı yaşatma. Lütfen aşağı in" dedi. İkna çabalarına rağmen M.Ç. ailesine el sallayarak kendisini Seyhan Nehri'ne bıraktı. Akıntıya kapılan M.Ç.'yi nehirde önlem alan ekipler kurtardı. Kıyıya çıkarılan M.Ç., ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. 1 çocuk babası M.Ç.'nin ekonomik sıkıntıları nedeniyle intihara kalkıştığı öne sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:22 Kaynak: DHA
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