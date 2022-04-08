Ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini balkondan attı - Son Dakika
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Ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini balkondan attı

08.04.2022 15:42

Ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini balkondan attı Malatya'da ailesini evlilik için ikna edemeyen 25 yaşındaki genç kız kendini balkondan aşağı attı.

Ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini balkondan attı

MALATYA - Malatya'da ailesini evlilik için ikna edemeyen 25 yaşındaki genç kız kendini balkondan aşağı attı.

Olay, 12.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Leblebici sokakta 4 katlı bir apartmanın son katında ailesiyle birlikte yaşayan 25 yaşındaki C.Ö., ailesinin A.Ö. ile evlenmesine izin vermemesi üzerine sinirlenerek çıktığı balkondan kendini aşağı attı. Kaldırım üzerine düşen genç kız ağır yaralanırken, çevredekilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız buradaki müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

C.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

Ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini balkondan attı
Ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini balkondan attı
Ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini balkondan attı

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Malatya, Evlilik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini balkondan attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini balkondan attı - Son Dakika
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