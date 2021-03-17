Ailesini katledip intihar eden Mustafa'nın halası: Yeğenimi Bitcoin yaktı - Son Dakika

Ailesini katledip intihar eden Mustafa'nın halası: Yeğenimi Bitcoin yaktı

17.03.2021 11:33
Ailesini katledip intihar eden Mustafa'nın halası: Yeğenimi Bitcoin yaktı, System.String[]

ANTALYA'da oturdukları 3 katlı villada, anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle öldürüp intihar eden Mustafa Gider'in (40) halası Nimet Güler, "Yeğenim Bitcoin yüzünden, önce 250 bin TL'sini, daha sonra 65 bin TL ve arabasını, en son arkadaşından aldığı 35 bin TL'yi kaybedince bunalıma girdi.

ANTALYA'da oturdukları 3 katlı villada, anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle öldürüp intihar eden Mustafa Gider'in (40) halası Nimet Güler, "Yeğenim Bitcoin yüzünden, önce 250 bin TL'sini, daha sonra 65 bin TL ve arabasını, en son arkadaşından aldığı 35 bin TL'yi kaybedince bunalıma girdi. Yeğenimi Bitcoin yaktı" dedi.

Olay, pazartesi günü saat 22.00 sıralarında, Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 2386 Sokak'taki Sefakent Yağmur Sitesi'nde bulunan 3 katlı villada meydana geldi. Villada oturan ailenin oğlu Mustafa Gider'den haber alamayan iki arkadaşı, endişelenip adrese gitti. Gider'in arkadaşları, villanın balkon kapısını aralayıp baktıklarında, iki kişinin yatak üzerinde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine gelen polis ekibi, balkon kapısını kırıp villaya girdiğinde, Muzaffer Gider (73), eşi Işık Gülsen Gider (65) ile çocukları Mustafa ve Gamze Gider'i (45) silahla vurulmuş halde buldu. Çağrılan sağlık ekipleri, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

BABASININ CESEDİNİ ALT KATA TAŞIMIŞYapılan incelemede, Mustafa Gider'in, anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle başlarından vurup öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Mustafa Gider'in, babasını birinci katta öldürdükten sonra cesedini sürükleyerek zemin kata taşıdığı saptandı. Annesi ile ablasını zemin katta vurup öldüren Gider'in, pompalı tüfeğin tetiğini ayak parmağıyla ateşleyerek, yaşamına son verdiği tespit edildi. Polisin incelemesinin ardından 4 cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan araştırmada psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mustafa Gider'in, bir otelde fotoğrafçılık yaptığı, çevresine de yaklaşık 150 bin lira dolayında borcu bulunduğu ortaya çıktı.YEĞENİMİ BİTCOİN YAKTIAdli Tıp Kurumu morgundaki 4 cenaze, bugün yakınları tarafından alındı. Cenazelerin alındığı sırada gözyaşı döken hala Nimet Güler, Mustafa Gider'in Bitcoin yüzünden çok para kaybettiğini, bu yüzden sorunlar yaşadığını söyledi. Güler, "Yeğenim otelde fotoğrafçılık yapıyordu. Bu çalıştığı süre içinde 250 bin lirası vardı. Bitcoin yüzünden önce 250 bin TL'sini, daha sonra 65 bin TL ve arabasını, en son ise arkadaşından aldığı 35 bin TL'yi kaybedince bunalıma girdi. Sorunlar yaşamaya başladı. Arkadaşı alacağı olan 35 bin TL'yi istemiş. Parayı geri veremeyince bunalıma girmiş ve sonu böyle oldu. Yeğenimi Bitcoin yaktı. Artık bunu fakirler oynamasın. Bitcoin zenginlerin, parası olanların oynaması gereken bir şey. Değilse o bunları yapacak bir çocuk değildi" diye konuştu.

Morgdan alınan cenazeler, toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.


Ailesini katledip intihar eden Mustafa'nın halası: Yeğenimi Bitcoin yaktı
Ailesini katledip intihar eden Mustafa'nın halası: Yeğenimi Bitcoin yaktı
Ailesini katledip intihar eden Mustafa'nın halası: Yeğenimi Bitcoin yaktı
Ailesini katledip intihar eden Mustafa'nın halası: Yeğenimi Bitcoin yaktı
Ailesini katledip intihar eden Mustafa'nın halası: Yeğenimi Bitcoin yaktı
Ailesini katledip intihar eden Mustafa'nın halası: Yeğenimi Bitcoin yaktı
Ailesini katledip intihar eden Mustafa'nın halası: Yeğenimi Bitcoin yaktı
Ailesini katledip intihar eden Mustafa'nın halası: Yeğenimi Bitcoin yaktı
Ailesini katledip intihar eden Mustafa'nın halası: Yeğenimi Bitcoin yaktı

Mustafa Gider, Türk Lirası, İntihar, Bitcoin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ailesini katledip intihar eden Mustafa'nın halası: Yeğenimi Bitcoin yaktı - Son Dakika


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