Ailesini kurtardı, kendisi yatalak kaldı - Son Dakika

Ailesini kurtardı, kendisi yatalak kaldı

07.11.2020 08:20
Ailesini kurtardı, kendisi yatalak kaldı, System.String[]

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde evlerinde çıkan yangında eşi ve iki çocuğunun hayatını kurtaran Kader Gültekin (21), ağır yaralandı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde evlerinde çıkan yangında eşi ve iki çocuğunun hayatını kurtaran Kader Gültekin (21), ağır yaralandı. Eşinin sırtındaki derin yanıklar nedeniyle yatalak kaldığını belirten Fethullah Gültekin (25), "Eşim bizim hayatımızı kurtardı ancak kendisi sakat kaldı. Onu ayağa kaldıracak hayırsever ve doktorların yardımını bekliyoruz" dedi.

Doğubayazıt ilçesi Uzunyazı köyündeki müstakil evlerinde çocukları Şükran (3) ve Muaz (4) ile birlikte yaşayan Kader- Fethullah Gültekin çifti, 8 Mart gecesi sobayı yaktıktan sonra uyudu. Sabah saatlerine doğru evde duman kokusuna uyanıp, yangını fark eden Kader Gültekin, eşi Fethullah'ı uyandırdı. Baba Gültekin, alevlerin hızla sardığı evde çocuklarını alıp dışarı çıkardı. Eşi ve çocuklarının peşinden giden Kader Gültekin, televizyonun patlamasıyla korkup yatak odasına girdi ve orada mahsur kalınca feci halde yandı. Vücudunda 2 ve 3'üncü derecede yanıklar oluşan Kader Gültekin, ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrası Gültekin, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezine sevk edildi. Yaklaşık bir ay merkezin yoğun bakım servisinde tedavi gören Gültekin hayata tutundu, ancak açık yaralarına greft (deri nakli) ameliyatı yapılamadığı için yatağa mahkum kaldı.

Eşinin yeniden ayağa kalkması için birçok hastaneye götürdüğünü söyleyen Fethullah Gültekin, "Geçen sene 8 Mart'ta evim yandı. Sabah saat 4 gibiydi eşim 'evimiz yanıyor' diyerek beni ve çocukları uyandırdı. Alevin içinde kalan çocuklarımı kucağıma alarak dışarı çıkardım. Eşim peşimden geliyordu. Biz dışarı çıkarken televizyon patladı. Bundan korkan eşim odasına kaçtı. Bir daha geri çıkamadı. Yaklaşık 10-15 dakika sonra odaya girip eşimi yangından kurtardım. Ağır yaralıydı. Şu an durumu iyi değil, yatalak. Sırtı yandığı için deri nakli gerekiyor. Nakil için istenen parayı benim karşılamam mümkün değil. Hiçbir iş yapmıyorum. Tek isteğim birileri bize yardım eli uzatsın ve eşim yeniden ayağa kalksın" diye konuştu.Yatağa mahkum kalınca annesi Nurgüzel Tarih'in evine yerleşen Kader Gültekin, iyileşip ayağa kalkarak çocuklarının annesi ve evinin hanımı olmak istediğini belirterek şunları söyledi:

"Geçen yıl kadınlar gününde evimiz yandı. Duman kokusuna uyandım. Koşarak salona gittim baktım, ev yanıyor. Odaya geçtim, eşimi uyandırıp, 'kalk çocukları çıkart' dedim. Bende çıkmaya çalışırken televizyon patladı evin içinde mahsur kaldım. Eşim beni kurtardığında baygın ve fena halde yanmıştım. Uzun süre tedavi gördüm. Doktorlar hayata tutunmamı sağladı ancak yatalak kaldım. Deri nakli ve daha sonra uzun bir süre fizik tedavi görmem gerekiyor. Bunun için çok para istiyorlar. Bu parayı bulmamız mümkün değil. Ev işlerinde kendi ihtiyaçlarımı gidermemde annem ve kız kardeşim yardımcı oluyor. Tek isteğim iyileşmek ve çocuklarımla ilgilenmek, onlarla oyun oynamak ve annelik yapmak. Eşim köyde çobanlık yapıyor. Şu an ilçede olduğumuz için çalışmıyor. Maddi durumumuz iyi olmadığı için hayırseverlerden ve beni yeniden ayağa kaldıracak doktorların sahip çıkmasını diliyorum."


Ailesini kurtardı, kendisi yatalak kaldı
Ailesini kurtardı, kendisi yatalak kaldı
Ailesini kurtardı, kendisi yatalak kaldı
Ailesini kurtardı, kendisi yatalak kaldı
Ailesini kurtardı, kendisi yatalak kaldı
Ailesini kurtardı, kendisi yatalak kaldı
Ailesini kurtardı, kendisi yatalak kaldı
Ailesini kurtardı, kendisi yatalak kaldı
Ailesini kurtardı, kendisi yatalak kaldı
Ailesini kurtardı, kendisi yatalak kaldı
Ailesini kurtardı, kendisi yatalak kaldı
Ailesini kurtardı, kendisi yatalak kaldı
Ailesini kurtardı, kendisi yatalak kaldı

Dünya Kadınlar Günü, Doğubeyazıt, 8 Mart, Ateşe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ailesini kurtardı, kendisi yatalak kaldı - Son Dakika


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