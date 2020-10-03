Ailesini rehin alan adamı polis etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Ailesini rehin alan adamı polis etkisiz hale getirdi

HATAY - Hatay'da, ailesini rehin alan adam özel harekat polisleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, merkez ilçe Antakya'nın Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayhan Hubbezoğlu, hastaneye götürülmek istendi. Karşı çıkan Ayhan Hubbezoğlu, eşi ve çocuklarını rehin alıp, çağrılara rağmen kapıyı açmadı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Şüphelinin ekiplerin, ikna çabalarına 'olumsuz' yanıt vermesi üzerine bölgeye itikal eden özel harekat polisleri itfaiye merdiveniyle evin balkonuna çıktı. Ayhan Hubbezoğlu, özel harekat polisleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Eve giren ekipler, şüpheli Hubbezoğlu'nu ambulansa bindirip, hastaneye götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.