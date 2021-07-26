Ailesini rehin alan şahıs ifadesinin ardından serbest kaldı - Son Dakika

Ailesini rehin alan şahıs ifadesinin ardından serbest kaldı

Adıyaman'da annesini, eşini ve 5 çocuğunu rehin alan şahıs, polis merkezinde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adıyaman'da annesini, eşini ve 5 çocuğunu rehin alan şahıs, polis merkezinde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Önceki gece Adıyaman merkez Musalla Mahallesi 1507. Sokak'ta ikamet eden yabancı uyruklu Yasir S., iddiaya göre aldığı maddenin etkisiyle gece saatlerinde annesini, eşini ve yaşları 2 ile 15 arasında değişen 5 çocuğunu rehin almıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Olay sonrasında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, polis merkezine götürüldü. Yasir S., şikayetçinin olmaması üzerine alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (Cihan Kizir/İHA)

Son Dakika

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa'yla oynanan hazırlık maçında sakatlandı

Avusturya Başbakanı Kurz'un mülteci sözlerine Dışişleri'nden ders gibi yanıt: Türkiye, Afganistan'a komşu bir ülke değil

İnce'den Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay'a cevap: Hem Suriyeliler hem de siz gidince ekonomi düzelecek

Tanju Özcan ve HDP'li Serpil Kemalbay arasında mülteci gerginliği: Beni ağababalarına sor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay'dan çok konuşulacak sözler: Suriyeliler giderse ekonomi çöker

"Kadın tokat attı, kocası sırtıma vurdu" diyen Rabia Yılmaz'a trafikte yapılanlar soruşturulacak

"Görüntülerdeki beyaz madde pudra şekeri" diyen Kürşat Ayvatoğlu'nun kanında uyuşturucu tespit edildi

Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi