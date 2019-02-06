Son Dakika Haberleri: Ailesini Yakınının Evine Gönderip, Kendisini Astı

Ailesini Yakınının Evine Gönderip, Kendisini Astı

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Mehmet K. (30), eşini ve çocuklarını bir yakınının evine gönderdikten sonra kendini evinin tavanına bağladığı iple asarak yaşamına son verdi.

Ailesini Yakınının Evine Gönderip, Kendisini Astı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Mehmet K. (30), eşini ve çocuklarını bir yakınının evine gönderdikten sonra kendini evinin tavanına bağladığı iple asarak yaşamına son verdi.

Fatih Mahallesi'nde oturan minibüsle şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 2 çocuk babası Mehmet K., dün akşam eşini ve çocuklarını bir yakınına gönderdi. Bugün sabah saatlerinde eve gelen aile, kapıyı açan olmayınca, Mehmet K.'ye de ulaşamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Mehmet K.'yi tavana iple asılı halde buldu. 

İlk belirlemelere göre intihar ettiği belirlenen Mehmet K.nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahta Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:50 Kaynak: DHA

Fatih Mahallesi, Kahta, Adıyaman, Mehmet K, Güncel
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