Ailesini Yakınının Evine Gönderip, Kendisini Astı
1 saat önce
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Mehmet K. (30), eşini ve çocuklarını bir yakınının evine gönderdikten sonra kendini evinin tavanına bağladığı iple asarak yaşamına son verdi.
ADIYAMAN'ın Kahta
ilçesinde Mehmet K. (30), eşini ve çocuklarını bir yakınının evine gönderdikten sonra kendini evinin tavanına bağladığı iple asarak yaşamına son verdi. Fatih Mahallesi
'nde oturan minibüsle şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 2 çocuk babası Mehmet K., dün akşam eşini ve çocuklarını bir yakınına gönderdi. Bugün sabah saatlerinde eve gelen aile, kapıyı açan olmayınca, Mehmet K.'ye de ulaşamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Mehmet K.'yi tavana iple asılı halde buldu.
İlk belirlemelere göre intihar ettiği belirlenen Mehmet K.nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahta Devlet Hastanesi
'ne gönderildi.
- Adıyaman
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:50 Kaynak: DHA
Son Dakika! İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor
Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama
Son Dakika! İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı
Nazire Dedeman İçin Cenaze Töreni Düzenlendi